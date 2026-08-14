El Instituto Nacional de Defensa Civil anunció la realización del II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, una actividad orientada a reforzar la capacidad de preparación y respuesta de la población frente a situaciones de emergencia y desastres. Es por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente en esta jornada preventiva, que busca promover una cultura de prevención en todo el país. La convocatoria forma parte de las acciones nacionales destinadas a mejorar los protocolos de actuación ante diversos riesgos.

El ejercicio también se desarrollará en homenaje a los 19 años del terremoto de magnitud 7.9 que sacudió la zona frente a la ciudad de Pisco en 2007, uno de los desastres naturales más recordados del Perú reciente. Según el INDECI, esta conmemoración busca mantener viva la memoria de aquel evento y recordar la importancia de estar preparados ante posibles emergencias. La actividad pretende fortalecer la coordinación entre autoridades, instituciones y población para enfrentar de manera más eficaz futuros desastres.

Conoce el día en qué INDECI realizará este II Simulacro Nacional Multipeligro 2026

El II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 fue programado para el viernes 14 de agosto a las 3:00 de la tarde. La actividad se desarrollará de manera simultánea en todo el país y busca promover una participación masiva de la ciudadanía. La convocatoria forma parte de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades para fortalecer la cultura de prevención y preparación ante emergencias. El objetivo principal del simulacro es mejorar la capacidad de respuesta tanto de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como de la población en general. El ejercicio permitirá poner en práctica procedimientos de evacuación, coordinación y atención frente a posibles situaciones de peligro. Además, busca reforzar la preparación ante eventos de origen natural y aquellos provocados por la actividad humana, con el fin de reducir riesgos y mejorar la respuesta ante futuros desastres.

El simulacro tendrá tres momentos en la cual se espera una participación de toda la población

Durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, la población deberá poner en práctica su Plan Familiar de Emergencia y seguir los pasos establecidos de acuerdo con el peligro representado y el lugar donde se encuentre. La dinámica contempla tres momentos diferenciados para responder de manera ordenada ante una eventual emergencia. En el caso de un sismo, el primer momento comenzará con la activación de sirenas, bocinas, campanas, silbatos u otros sistemas de alerta. Esta señal marcará el inicio del movimiento telúrico y dará paso a las acciones de protección.

El segundo momento será durante los primeros dos minutos del simulacro, las personas deberán permanecer en las zonas seguras internas previamente identificadas en sus hogares, centros laborales o instituciones educativas. El tercer momento se iniciará la evacuación hacia espacios seguros externos o puntos de reunión establecidos, llevando consigo la mochila para emergencias. Si el escenario contempla un tsunami o un aluvión, las indicaciones serán distintas y se deberá evacuar inmediatamente de las zonas expuestas. En estos casos, la población tendrá que alejarse del litoral o desplazarse hacia lugares elevados y seguros.

También incluirá otros escenarios en que la población esté en una situación diferente según su zona

De acuerdo con INDECI, durante el simulacro se contempla que, minutos después de iniciado el ejercicio, se activen alertas simuladas ante posibles tsunamis, aludes o aluviones. Estas advertencias serán difundidas mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (SISMATE) y las sirenas instaladas en diferentes localidades. La medida permitirá poner a prueba la capacidad de reacción de la población frente a estos escenarios de emergencia.

Ante una eventual alerta de tsunami, los participantes deberán abandonar las zonas cercanas al mar y trasladarse hacia lugares elevados o edificios previamente establecidos para realizar una evacuación vertical. En sectores ubicados cerca de cerros o con riesgo de deslizamientos, la recomendación será desplazarse hacia espacios seguros y alejados de las zonas de peligro. De esta manera, el simulacro busca fortalecer la respuesta ciudadana ante diferentes amenazas.

¿Por qué se llama “multipeligro” este II Simulacro Nacional que INDECI ha programado este viernes?

El simulacro nacional es una actividad preventiva que permite a la población peruana poner en práctica las acciones que debe seguir frente a una emergencia o desastre. En esta jornada participan ciudadanos, instituciones públicas y privadas, empresas, colegios y diversas organizaciones, con el propósito de fortalecer sus capacidades de respuesta. El ejercicio busca que las personas conozcan los procedimientos de evacuación y actúen de manera organizada ante una situación de peligro. De esta forma, se pretende reducir la improvisación y minimizar posibles daños.

La denominación “multipeligro” responde a que el ejercicio contempla distintos escenarios de riesgo que pueden presentarse en el territorio nacional. Entre ellos figuran sismos, tsunamis, inundaciones, huaicos, deslizamientos, aluviones, erupciones volcánicas e incendios, además de otras amenazas que podrían afectar a la población. El objetivo central es que las personas aprendan a identificar los riesgos y sepan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia. Así, la práctica contribuye a fortalecer una cultura de prevención y autoprotección.

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