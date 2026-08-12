PlayStation Latam reveló la fecha del próximo State of Play enfocado en Phantom Blade Zero. Revisa los horarios para Latinoamérica y no te pierdas la transmisión en vivo. (Foto: PlayStation)
PlayStation Latam reveló la fecha del próximo State of Play enfocado en Phantom Blade Zero. Revisa los horarios para Latinoamérica y no te pierdas la transmisión en vivo. (Foto: PlayStation)
Por Paolo Valdivia

Los fanáticos de los videojuegos y del ecosistema de PlayStation tienen una cita imperdible este mes. Sony Interactive Entertainment y PlayStation Latam han confirmado de manera oficial un nuevo State of Play para agosto de 2026. Este evento estará enfocado principalmente en mostrar un vistazo profundo a uno de los títulos de acción y rol más esperados de la generación: Phantom Blade Zero.

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