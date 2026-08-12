Los fanáticos de los videojuegos y del ecosistema de PlayStation tienen una cita imperdible este mes. Sony Interactive Entertainment y PlayStation Latam han confirmado de manera oficial un nuevo State of Play para agosto de 2026. Este evento estará enfocado principalmente en mostrar un vistazo profundo a uno de los títulos de acción y rol más esperados de la generación: Phantom Blade Zero.

Si no quieres perderte ningún detalle sobre las novedades de PS5, aquí te contamos la fecha exacta, los horarios internacionales por país y cómo ver la transmisión en vivo.

¿Cuándo es el State of Play de agosto 2026?

El próximo State of Play de PlayStation se llevarán a cabo el lunes 17 de agosto de 2026. A diferencia de otros eventos enfocados en múltiples anuncios rápidos, esta edición promete ofrecer un análisis a profundidad sobre el sistema de combate, apartado visual y mecánicas jugables de Phantom Blade Zero.

Además, PlayStation anunció que las reservas del juego ya están disponibles a partir de hoy, lo que sugiere que podríamos estar muy cerca de conocer su fecha de lanzamiento oficial durante la transmisión.

Horarios para ver el State of Play en Latinoamérica y España

Para que no te pierdas el evento en directo, consulta la lista de horarios adaptada a tu país:

México (CDMX): 8:00 p. m.

8:00 p. m. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Argentina, Uruguay, Brasil (Buenos Aires): 11:00 p. m.

11:00 p. m. España (Península): 4:00 a. m. (del martes 18 de agosto)

Asegúrate de preparar tus alertas para no perderte el inicio del directo, ya que se espera un despliegue gráfico impactante diseñado para aprovechar al máximo el hardware de PlayStation 5.

No se pierdan el análisis a profundidad del gameplay de Phantom Blade Zero en State of Play el 17 de agosto a las 8:00 p. m. Ciudad de México | 11:00 p. m. Buenos Aires. Reservas disponibles desde hoy.



Más detalles: https://t.co/7CYCzjiE69 pic.twitter.com/vbi8a6WTlS — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) August 12, 2026

¿Qué esperar del gameplay de Phantom Blade Zero?

Phantom Blade Zero se ha posicionado como uno de los lanzamientos más ambiciosos dentro del género Hack and Slash y RPG de acción de artes marciales (Wuxia). Tras su primera revelación, el juego desarrollado por S-GAME generó grandes expectativas debido a su ritmo frenético, combates acrobáticos y estética oscura.

En esta transmisión del State of Play, los desarrolladores presentarán:

Un gameplay detallado y extendido: Demostración de las mecánicas de ataque, parry y habilidades especiales. Exploración del mundo y jefes: Vistazo a los escenarios intrincados y combates contra temibles enemigos. Detalles sobre ediciones y reservas: Información sobre los incentivos de preventa y posibles ediciones especiales o físicas.

¿Dónde ver el State of Play de PlayStation en vivo?

La transmisión estará disponible de manera gratuita y en alta definición a través de las plataformas oficiales de PlayStation. Podrás seguir la cobertura en tiempo real desde: