El arco de Elbaph sigue elevando la tensión al máximo. Con el adelanto oficial del capítulo 1174 del anime de “ONE PIECE” ya disponible, los fanáticos están ansiosos por descubrir qué sucederá en el próximo capítulo de la franquicia. A continuación, te contamos todos los detalles sobre la fecha de estreno, el avance del episodio y qué podemos esperar de esta imperdible entrega.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1174 de “ONE PIECE”?

El episodio 1174 de “ONE PIECE” está programado para estrenarse el domingo 16 de agosto de 2026 (dependiendo de tu zona geográfica, el horario puede variar entre la noche del sábado y la mañana del domingo).

Podrás disfrutarlo de manera oficial y en alta calidad a través de plataformas de streaming como Crunchyroll, con subtítulos en español poco después de su emisión en la televisión japonesa.

Preview de “ONE PIECE” 1174: ¡Salven a los niños! Los guerreros de Elbaph entran en acción

El avance oficial del episodio 1174 revela momentos críticos para los Sombrero de Paja y los habitantes locales. El título del capítulo será: “¡Salven a los niños! Los guerreros de Elbaph entran en acción”.

En el adelanto se observa cómo los monstruos atacan la aldea de los gigantes. Nami, Chopper y el resto del grupo presencian la escena con total estupor e incredulidad, mientras la procesión de los niños se acerca peligrosamente al fuego. La tensión se eleva al límite para saber cómo reaccionarán los legendarios guerreros gigantes ante esta amenaza impredecible.

¿Qué esperar del episodio 1174 de “ONE PIECE”?

Acción de los gigantes: Con la aldea bajo ataque, los guerreros de Elbaph demostrarán de qué están hechos y defenderán a los suyos.

Con la aldea bajo ataque, los guerreros de Elbaph demostrarán de qué están hechos y defenderán a los suyos. Momentos de tensión: La vida de los niños corre grave peligro debido a las llamas y la embestida de los enemigos.

La vida de los niños corre grave peligro debido a las llamas y la embestida de los enemigos. Estrategia y valentía: Luffy y los Sombrero de Paja intervendrán activamente para respaldar a la tribu y evitar una tragedia mayor.

Ver el avance oficial del capítulo 1174

Si aún no has visto el preview oficial publicado por el canal de “ONE PIECE Official”, puedes verlo a continuación:

¿Dónde ver el capítulo 1174 de “ONE PIECE” legalmente online?

El episodio estará disponible en simuldub y versión subtitulada a través de las principales plataformas de anime en línea: