El arco de Elbaph está alcanzando uno de sus puntos más álgidos y los fanáticos de “ONE PIECE” no aguantan las ganas de ver qué sucederá en las profundidades del reino de los gigantes. El capítulo 1171 promete revelar secretos cruciales sobre la historia y poner a prueba a los Sombrero de Paja. Para que no te pierdas ningún detalle del lanzamiento, aquí te dejamos la guía completa con el calendario de estreno, la hora exacta por país y las claves del episodio.

¿A qué hora se estrena el capítulo 1171 de “ONE PIECE” en Crunchyroll?

El episodio 1171 de “ONE PIECE” se emitirá este domingo 26 de julio de 2026. A continuación, te compartimos el horario aproximado de salida del simulcast en la plataforma para los distintos países de habla hispana:

México: 09:00 A.M.

09:00 A.M. Costa Rica: 09:00 A.M.

09:00 A.M. El Salvador: 09:00 A.M.

09:00 A.M. Guatemala: 09:00 A.M.

09:00 A.M. Honduras: 09:00 A.M.

09:00 A.M. Perú: 10:00 A.M.

10:00 A.M. Colombia: 10:00 A.M.

10:00 A.M. Ecuador: 10:00 A.M.

10:00 A.M. Panamá: 10:00 A.M.

10:00 A.M. Chile: 11:00 A.M.

11:00 A.M. Venezuela: 11:00 A.M.

11:00 A.M. Bolivia: 11:00 A.M.

11:00 A.M. República Dominicana: 11:00 A.M.

11:00 A.M. Puerto Rico: 11:00 A.M.

11:00 A.M. Argentina: 12:00 P.M.

12:00 P.M. Uruguay: 12:00 P.M.

12:00 P.M. Paraguay: 12:00 P.M.

12:00 P.M. España (peninsular): 05:00 P.M.

(Los horarios pueden variar unos minutos dependiendo de la carga de la plataforma y el procesamiento de subtítulos en directo).

¿Dónde ver online el episodio 1171 de “ONE PIECE” en español?

La transmisión oficial y legal fuera de Asia se realiza a través de Crunchyroll. Para disfrutar del capítulo 1171 el mismo día de su estreno global:

Debes contar con una cuenta Premium activa de Crunchyroll. Acceder al apartado de “ONE PIECE” en la aplicación o sitio web a la hora correspondiente a tu país. El episodio estará disponible en su idioma original (japonés) con subtítulos en español latino, castellano y otros idiomas.

¿Qué pasará en el capítulo 1171? Avance y detalles clave

El episodio lleva por título “The Heinous Sinner - Loki of the Underworld Freed?!” (El atroz pecador: ¡¿Loki del inframundo liberado?!).

Según el adelanto oficial, la trama nos llevará directo al “Inframundo” de Elbaph. Luffy y Zoro consiguieron la llave para liberar a Loki, el príncipe maldito que permanece encadenado al legendario Árbol del Tesoro Adam. Sin embargo, no todo será fácil: se observa a un Loki gravemente herido y amenazado por intrusos misteriosos que acechan en las sombras.

¿Logrará Luffy desencadenar a este temible gigante o se desatará una catástrofe aún mayor en la isla? Lo sabremos este domingo.

Ficha técnica del episodio 1171