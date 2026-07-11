El anime de "ONE PIECE" continúa su viaje por la mítica tierra de los gigantes con el estreno de su próximo episodio. Los seguidores de Luffy y los Sombrero de Paja están contando las horas para presenciar la continuación de esta historia repleta de misterios ancestrales. Si no quieres perderte ni un solo segundo, aquí te contamos la hora confirmada de estreno del capítulo 1169 de ONE PIECE en Crunchyroll.
Hora de estreno del capítulo 1169 del anime de “ONE PIECE”
El capítulo 1169 del anime de “ONE PIECE” se estrena este el domingo 12 de julio a estas horas en Latinoamérica y España:
- México: 10:30 a.m.
- Colombia: 11:30 a.m.
- Ecuador: 11:30 a.m.
- Venezuela: 12:30 p.m.
- Chile: 1:30 p.m.
- Argentina: 1:30 p.m.
- Perú: 11:30 a.m.
- Bolivia: 12:30 p.m.
- Paraguay: 1:30 p.m.
- Uruguay: 1:30 p.m.
- España: 6:30 p.m. (hora peninsular).
Fecha de estreno del capítulo 1169 de “ONE PIECE”
El esperado capítulo 1169 de “ONE PIECE” se estrenará de forma oficial este domingo 12 de julio (para la gran mayoría de territorios en Latinoamérica y España, debido al huso horario con Japón).
Como es habitual, el episodio se transmitirá primero en la televisión japonesa para dar el salto global a las plataformas de streaming con subtítulos en español pocas horas después.
Dónde ver el nuevo episodio de “ONE PIECE” online y en español
La plataforma oficial encargada de la distribución de este episodio en alta definición y con subtítulos al español es Crunchyroll.
Para disfrutar del capítulo 1169 el mismo día de su lanzamiento, es necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes Premium (Fan o Mega Fan). Si eres un usuario gratuito, tendrás que esperar una semana adicional para poder ver el contenido.
Adelanto de “ONE PIECE 1169″: Los misterios de Elbaph y la identidad del devorador de montañas
El avance oficial del capítulo 1169, titulado “La leyenda que acecha en Elbaph: La identidad del devorador de montañas”, nos anticipa grandes revelaciones.
Tras adentrarse en la isla de los gigantes, el grupo de Luffy continúa buscando la llave para liberar a Loki. En su camino, terminan en una sala del trono completamente en ruinas donde aguarda un misterioso anciano con un atuendo bastante peculiar. Lo más sorprendente es que este misterioso personaje parece conocer a Luffy, lo que promete destapar una impactante verdad relacionada con el pasado y las leyendas que esconde Elbaph.
Ficha técnica
- Anime: ONE PIECE
- Arco argumental: Arco de Elbaph
- Número de episodio: 1169
- Título oficial: “La leyenda que acecha en Elbaph: La identidad del devorador de montañas”
- Fecha de estreno (Japón/España): Domingo 12 de julio de 2026
- Fecha de estreno (Latinoamérica): Sábado 11 de julio de 2026 (por diferencia horaria)
- Plataforma de streaming: Crunchyroll
- Idioma: Japonés con subtítulos en español (Simulcast)
- Creador original: Eiichiro Oda
- Estudio de animación: Toei Animation