El capítulo 1188 del manga de “ONE PIECE” nos muestra la gran batalla de Elbaph que ahora tiene como protagonistas a Monkey D. Luffy y a Nerona Imu, el encuentro que muchos estaban esperando se está dando. ¿Qué fue lo que pasó en este capítulo? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1188 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Vacío”.

La portada es un color spread donde vemos a los Mugiwaras bajo el agua nadando junto a tiburones y junto a una tortuga rey.

El capítulo inicia con un recuerdo del siglo vacío de Imu hablando con JoyBoy.

“Eh, ¿hola? ¿Hay alguien ahí?” dice JoyBoy. Imu responde diciendo “¡Oh hola!”.

JoyBoy responde sorprendido “¿Hmm? ¿Qué? ¡Quién eres tú!” e Imu responde “¡Yo soy Imu! ¿Pero quién eres tú?”. “¡Oh, que quién soy! ¡Yo soy JoyBoy!”, dice mientras vemos solamente la silueta de JoyBoy riéndose.

Volvemos al presente, Imu está molesto y mira directamente a Luffy y le dice “En efecto, JoyBoy ya está muerto y sin embargo... ¿por qué me haces recordarlo?”, grita Imu muy molesto mientras se abalanza a Luffy.

Imu levanta su brazo izquierdo y este es bordeado de llamas negras que salen de la palma de su mano.

Luffy molesto le grita “¡No me importa de quién estés hablando!”, a lo que Imu no lo duda ni un segundo y lanza su puñetazo que es esquivado por Luffy por poquito, haciendo que su cuello se estire hacia abajo y salve su cabeza.

Las llamas negras comienzan a hablar y dicen “¿Qué hizo? ¡Lo esquivó! ¿Dónde está? ¡Ajá, está abajo nuestro!” mientras Luffy los mira y se pregunta “¡Qué están haciendo!” ya que las llamas negras hicieron que el puño de Imu cambie su dirección de forma innatural como rompiendo su brazo y haciendo que su puñetazo conecte directamente en la nunca de Luffy que es mandado contra el suelo en una explosión muy fuerte.

“¡Arrrrrgh!” grita Luffy que se ha quedado con su cabeza clavada en la tierra y este intenta safarse de la misma, sacando su cabeza y volviendo con la cara negra y con la ropa quemada por la explosión.

Luffy se planta frente a Imu nuevamente e intenta atacarlo con su puño derecho pero de un momento a otro, Imu desaparece y reaparece justo a la espalda de Luffy, sacando su lanza y atacando a Luffy pero este lo esquivó al último segundo.

La mirada de Imu consiguió ver a dónde se fue Luffy, el cuál lanza una lluvia de golpes que son contenidos por Imu girando su lanza. Luffy se molesta y dice “Maldición, este ataque sirvió la última vez pero ahora ha conseguido repelerlo como si nada”.

Imu hace que sus manos tmen la posición de Omen y grita “¡Fuego, fuego!”, lanzando bombas que generan una gran cantidad de explosiones gigantes. Luffy sale corriendo con sus piernas como una rueda mientras grita “¡Maldita sea, es interminable!” a lo que Imu lanza muchos más ataques de su mano que están a punto de caer en Luffy que se da cuenta y sabe que tiene que hacer algo, por lo que se frena y grita “¡Gomu Gomu no.... ¡Dawn Gatling!”, atacando a cada uno de los fuegos de Imu que al parecer tienen vida propia ya que estos sienten los choques del golpe de Luffy mientras todo explota alrededor.

Imu se molesta pero Luffy decide contraatacar por lo que grita “¡Gomu gomu no Majin!”, lo que hace que se transforme en un genio de la lámpara gigante mismo genio de Aladin riéndose “Hou hou hou hou, estaba observando tu batalla contra Loki, ¡su muerte no habrá sido en vano!”, grita Luffy completamente decidido mientras a un costado tirado y ensangrentado, Loki lo mira y le dice “¡Ehhhhh, estoy vivo idiota!” mientras jadea.

Luffy se sorprende de ver a Loki vivo pero Imu comienza a sacar más fuegos negros de mano.

Loki se molesta consigo mismo y dice “Maldición, qué estúpido soy” mientras Ragnir intenta ayudarlo pero ambos se dan cuenta que viene uno de los ataques de Imu, por lo que Ragnir intenta ponerse al frente del ataque para que lo hiera a él y no a Loki y justo cuando estaba a punto de recibirlo, apareció Jimbe usando su “Gyojin karate, Karakusa Gawara Seiken o puño recto con ondas de choque ornamentales” para frenar una bombita de Imu.

Luffy se sorprende de ver a Jimbe y este último le pregunta a Luffy si desea que lo proteja como una orden de capitán a lo que Luffy le dice “¡Qué alivio! ¡Cuento contigo Jimbe!” a lo que Loki se molesta y le dice “Oye enano desde cuándo somos amigos” mientras Jimbe dice que no se preocupe, que le deje el trabajo a él.

Nami y Usopp dicen “Esperen, ¿ese es Luffy peleando con el hombre que estaba aquí? ¿Quién es ese tipo?” a lo que Brook responde “ese tipo es un hombre que supera en rango a los caballeros divinos y se supone que nadie está por encima de ellos excepto el Gorosei”. “Él debe ser el líder de los caballeros divinos”, prosigue Usopp y Brook responde “No debería de existir tal misterio a menos que sea dentro del Gobierno Mundial”.

Franky aparece y le dice a Brook que ahora es el momento preciso para poder sacar a la princesa Shuri del cubo de hielo.

Los Mugiwaras comienzan a tratar de descubrir la mejor manera para poder lidiar con una persona que ha sido congelada pero Imu se da cuenta de esto.

“Ahí está Gunko... ¿Ese hielo será realmente impenetrable? Ese tipo que llama la llama Princesa Shuri... ¿Será posible que él?”, dice Imu pero atrás de él se escucha un “Gomu gomu no...” mientras un puño gigante se acerca.

“¡Bullet Sukibari!”, grita Luffy mientra abienta un golpe muy fuerte con haki del conquistador hacia Imu que consigue frenarlo sin problema alguno.

“¿Acaso no has estado observando nuestra batalla?”, dice Imu mientras comienza a sonar un cántico que dice “cháchara”. Imu se molesta y le dice “Debiste haber visto lo que hice al gigante Loki...” mientras hace que su mano aparezca la misma espada gigante que le hizo daño extremo a Loki.

“¡Estigma, la espada del rencor!” grita Imu pero Luffy se da cuenta de último segundo y lo esquiva.

Imu levanta su mano y vuelve a lanzar las bombas de fuego negro que Luffy consigue esquivar, haciendo que Imu se enoje y aterrice. Imu agarra su lanza y la comienza a girar transformándola en una de las bolas de fuego pero de la nada, de su aureola satánica con ojos, el fuego consume la bola y la transforma en una espada.

“¡Bofu, la espada del vacío!”, grita Imu mientras vemos de mejor forma la espada que está bordeada de fuego negro. La aparició de la espada del vacío ha hecho que se genere una onda que ha dejado al descubierto el camino por el que andaba Luffy esquivando los ataques de Imu.

Luffy, mientras corre en el aire, se da cuenta de algo. “¿Eh? ¡Qué ha pasado, el bosque está muriendo, se está marchitando todo!” mientras abajo Imu se vanagloria diciendo “Qué hermoso paisaje es este”.

Luffy lo mira y ve que Imu ahora está completamente expuesto. “¡Es ahora, ahora tengo que atacarlo!” pero Imu le grita “¡Oye, se que tú no eres JoyBoy!” mientras se escucha un sonido de vuelo a una velocidad tal que deja a Luffy completamente atónito y es que Imu se ha aparecido frente a él.

Luffy comienza a botar sangre de la boca y nariz en cantidades que nunca hemos visto mientras usa el Gear 5. Las bolas negras de Imu le atraviesan las manos mientras Luffy comienza a sangrar y grita de extremo dolor.

“¡Aaaaaaaaaaaaaah!”, con lo que finalizamos el capítulo 1188 del manga de “ONE PIECE” dándonos cuenta que Imu ha atravesado el pecho de Luffy con su espada en llamas negras haciendo que Luffy sangre a cántaros mientras le grita “¡Porque JoyBoy no era tan débil como tú!”.

La próxima semana no habrá manga.

¿Dónde leer el capítulo 1188 de “ONE PIECE” gratis y en español?

La plataforma oficial para disfrutar de las aventuras de Luffy y los Sombrero de Paja es Manga Plus, la web y aplicación oficial de la editorial Shueisha.

Podrás leer el capítulo 1188 de manera completamente gratuita y legal. La plataforma ofrece el contenido en varios idiomas, incluyendo español (tanto de España como de Latinoamérica) e inglés. Te recomendamos tener la aplicación descargada en tu dispositivo móvil o acceder directamente a su sitio web para evitar el colapso de los servidores en el minuto uno.

Horarios de estreno para “ONE PIECE” 1188 en Manga Plus

Como es habitual, Manga Plus realiza un lanzamiento simultáneo a nivel global. Dependiendo del país en el que te encuentres, la hora exacta en la que se habilitará el capítulo 1188 este domingo 5 de julio variará.

Aquí tienes los horarios principales para España y Latinoamérica:

España (Península): 17:00 horas

17:00 horas México, Guatemala, Costa Rica: 09:00 horas

09:00 horas Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 10:00 horas

10:00 horas Chile, Venezuela, República Dominicana: 11:00 horas

11:00 horas Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 horas

Qué pasó en el capítulo anterior del manga de “ONE PIECE”

El capítulo comienza con Luffy sorprendiendo a Loki tras golpear a Imu y mandarlo a volar con un poderoso ataque de Haki del Conquistador. A pesar de las quejas de un malherido Loki, quien se niega a descansar, Imu regresa rápidamente al combate utilizando una postura de manos llamada Omen. Con este movimiento, desata unas extrañas y dolorosas llamas negras que no queman, sino que lastiman a Luffy y se propagan por el cuerpo de Loki. Acto seguido, Imu ejecuta la técnica “Stigma, la espada del rencor demoníaco”, logrando clavar nuevamente la espada gigante en Loki a una velocidad tan extrema que Luffy ni siquiera es capaz de ver el ataque.

Por otro lado, el resto de los Mugiwara intenta desesperadamente y sin éxito romper el cubo de hielo indestructible donde se encuentra atrapada Gunko. La situación da un giro drástico cuando un ensangrentado Loki cae derrotado bajo el árbol de Adán justo encima del cubo, acompañado de su martillo Ragnir, el cual regresa a su forma de ardilla. Sorprendentemente, tras este impacto, el misterioso hielo comienza a derretirse para la alegría de Brook. Mientras tanto, en el campo de batalla principal, Imu intenta repetir el mismo ataque contra Luffy; sin embargo, el capitán de los Sombrero de Paja reacciona a tiempo, se quita la capa de Elbaph y la lanza para que reciba el impacto, saliendo completamente ileso mientras los Tambores de la Libertad empiezan a resonar.

La acción se traslada al pueblo del oeste, donde Zoro se encuentra cara a cara con Sommers encima de un barco. Sommers presume que su compañero capturará pronto a los niños gigantes para terminar con todo, pero Zoro se burla asegurando que su propio compañero (Sanji) ya se dirige hacia allá y que el aliado de Sommers no regresará con vida. Esto desata la furia de Sommers, quien se abalanza con sus espinas contra Zoro, iniciando oficialmente el combate mientras el espadachín esquiva el ataque.

En el mismo pueblo, bajo una lluvia torrencial apocalíptica, la diosa de la lluvia Zaza siembra la destrucción y ahoga a los gigantes mientras se lleva a los niños. Sanji entra en escena y, aunque se niega a golpear a Zaza por ser una mujer, decide intervenir al ver el sufrimiento de las madres. Sanji localiza al verdadero responsable, el Caballero Divino Killingham, y le asesta una tremenda patada. Killingham se bloquea con su tridente y se burla de Sanji, afirmando que es inmortal y desafiándolo a matarlo, argumentando que el cocinero no posee el Haki del Conquistador necesario para vencerlo, logrando mandar a Sanji a volar de un fuerte golpe.

Mientras yace herido entre los escombros, Sanji recuerda una conversación del pasado con Scopper Gaban sobre el Haki. En el recuerdo, Gaban le cuestiona si con esa actitud podrá apoyar a Luffy como Yonkou y lo alienta a dejar atrás su autodesprecio para convertirse también en un “rey” capaz de guiar a su capitán. De vuelta al presente, los Tambores de la Libertad resuenan con fuerza y Luffy activa el Gear 5, transformándose en gigante para encarar directamente a Imu. El líder del Gobierno Mundial lo reconoce como JoyBoy, pero Luffy lo corrige con determinación: “¡Mi nombre es Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas!”, dando inicio al histórico enfrentamiento definitivo entre el Rey del Mundo, Saint Nerona Imu, y el Yonkou, Monkey D. Luffy.

Ficha técnica