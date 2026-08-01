En los últimos días, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a acaparar la atención de la prensa internacional luego de que comenzaran a circular rumores sobre una supuesta boda programada para el sábado 1 de agosto en Portugal. La difusión de una presunta invitación, junto con publicaciones de medios portugueses y la rápida propagación de la información en redes sociales, hizo que muchos seguidores dieran por hecho que la pareja finalmente llegaría al altar. Sin embargo, con el paso de las horas surgieron versiones que cuestionaron la autenticidad del documento y descartaron que el enlace fuera a celebrarse en la fecha señalada. Mientras ambos mantienen silencio sobre el tema, la expectativa continúa entre sus admiradores, que esperan conocer cuándo decidirán dar el siguiente paso en su relación.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA SUPUESTA BODA ENTRE CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA RODRÍGUEZ?

Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hayan contraído matrimonio o tengan previsto hacerlo el 1 de agosto. Aunque varios medios portugueses difundieron la versión de que la pareja celebraría una ceremonia privada en Sintra, las propias figuras involucradas no han emitido ningún comunicado al respecto. Además, publicaciones posteriores y personas cercanas a la modelo argentina rechazaron esa información, indicando que no existe una boda programada para ese fin de semana. Por ello, todo apunta a que las versiones difundidas siguen siendo simples especulaciones.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/@georginagio)

¿CÓMO COMENZARON LOS RUMORES SOBRE EL ENLACE?

Las versiones sobre un posible matrimonio surgieron después de que el programa portugués V+ Fama mostrara una supuesta invitación con información detallada del evento. En el documento aparecían la fecha, la hora, el recinto elegido e incluso un código de vestimenta para los asistentes. La filtración fue compartida rápidamente por distintos medios de comunicación y usuarios de redes sociales, lo que hizo que la noticia alcanzara repercusión internacional. A ello se sumaron fotografías recientes de la pareja durante sus vacaciones en Mallorca, donde ambos lucían llamativos anillos, alimentando aún más las especulaciones.

¿POR QUÉ SE PUSO EN DUDA LA CELEBRACIÓN DE LA BODA?

Poco después de que la noticia se viralizara, distintas publicaciones comenzaron a desmentirla. La revista ¡HOLA! informó que la boda no estaba prevista para esa fecha y explicó que la Quinta da Regaleira, el lugar mencionado en la supuesta invitación, mantenía abiertas sus puertas al público con visitas turísticas durante el día. Asimismo, el recinto tenía programadas actividades culturales para esa misma jornada, algo incompatible con una celebración privada de gran magnitud, según informa El Tiempo.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/Georgina Rodríguez)

¿QUÉ HAN DICHO CRISTIANO RONALDO Y GEORGINA SOBRE SU MATRIMONIO?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen una relación desde 2016 y anunciaron su compromiso en 2025, cuando la empresaria mostró su anillo en redes sociales. Desde entonces, ambos han expresado en diferentes oportunidades que desean casarse, aunque sin revelar cuándo ni dónde ocurrirá. El futbolista también comentó que prefería respetar el deseo de Georgina de realizar una ceremonia discreta y alejada de grandes celebraciones. Mientras la pareja continúa disfrutando de sus vacaciones junto a su familia, la fecha de su matrimonio sigue siendo un asunto sin confirmación oficial.

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