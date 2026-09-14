A la espera de que los análisis de toxicología confirmen la causa de muerte definitiva, las autoridades federales manejan el caso bajo una premisa similar a la de Mac Miller, rastreando la cadena de suministro de medicamentos del mercado negro que le habrían vendido a la protagonista de "Héroes". (Foto: Instagram)
A la espera de que los análisis de toxicología confirmen la causa de muerte definitiva, las autoridades federales manejan el caso bajo una premisa similar a la de Mac Miller, rastreando la cadena de suministro de medicamentos del mercado negro que le habrían vendido a la protagonista de "Héroes". (Foto: Instagram)
Por Paolo Valdivia

La investigación sobre el deceso de la actriz Hayden Panettiere ha dado un giro clave tras revelarse las principales líneas de indagación de las autoridades policiales. De acuerdo con información publicada en exclusiva por el portal TMZ, las agencias de seguridad trabajan bajo la hipótesis de un posible envenenamiento por sustancias adulteradas.

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