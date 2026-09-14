La investigación sobre el deceso de la actriz Hayden Panettiere ha dado un giro clave tras revelarse las principales líneas de indagación de las autoridades policiales. De acuerdo con información publicada en exclusiva por el portal TMZ, las agencias de seguridad trabajan bajo la hipótesis de un posible envenenamiento por sustancias adulteradas.

La hipótesis de la DEA sobre la muerte de Hayden Panettiere

Según fuentes policiales con conocimiento directo del caso citadas por TMZ, la principal sospecha de los investigadores es que la actriz habría consumido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo la mañana de su muerte.

Las autoridades sostienen que Panettiere habría obtenido diversos medicamentos de mercado negro a través de un distribuidor en Los Ángeles antes de su viaje a Carolina del Sur.

Rastreo al distribuidor y paralelismos con otros casos

La Administración de Control de Drogas (DEA), en coordinación con la policía local de Los Ángeles y Carolina del Sur, mantiene una investigación abierta para identificar al proveedor y rastrear el origen exacto del comprimido mortal.

El enfoque legal que manejan las autoridades tiene similitudes con el caso del rapero Mac Miller, en el que se procesó penalmente a los involucrados en el suministro de sustancias adulteradas que derivaron en su deceso.

Examen toxicológico determinará la causa oficial

A pesar de las evidencias recabadas en el lugar y los testimonios brindados por su entorno cercano, los voceros del caso recalcaron a TMZ que la conclusión definitiva dependerá exclusivamente de los resultados de los exámenes de toxicología.

Los informes médicos forenses para este tipo de sustancias suelen tardar varias semanas en procesarse por completo antes de emitir un dictamen oficial.