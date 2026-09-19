¿En qué partes de Lima se sembrarán flores amarillas como símbolo del inicio de la primavera? | Foto: Pexels
¿En qué partes de Lima se sembrarán flores amarillas como símbolo del inicio de la primavera? | Foto: Pexels
Por Redacción EC

Con la pronta llegada de la primavera, Lima empieza a cambiar de color y a mostrar una imagen más alegre. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) viene realizando una intervención en distintos espacios públicos del Cercado de Lima con la instalación de más de 20 000 flores amarillas, una iniciativa que busca renovar el aspecto de parques, plazas y algunas vías de la ciudad durante estos días. La campaña coincide con el popular Día de las Flores Amarillas, que se celebra cada 21 de setiembre, y con el inicio de la primavera, previsto para el 22 de setiembre. Las plantas fueron cultivadas en el vivero municipal y forman parte de un trabajo que también contempla el cuidado permanente de las áreas verdes durante las próximas semanas. Descubre dónde se sembrarán las flores amarillas y qué otros trabajos viene realizando la comuna para recuperar los espacios públicos de Lima.

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