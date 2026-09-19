Con la pronta llegada de la primavera, Lima empieza a cambiar de color y a mostrar una imagen más alegre. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) viene realizando una intervención en distintos espacios públicos del Cercado de Lima con la instalación de más de 20 000 flores amarillas, una iniciativa que busca renovar el aspecto de parques, plazas y algunas vías de la ciudad durante estos días. La campaña coincide con el popular Día de las Flores Amarillas, que se celebra cada 21 de setiembre, y con el inicio de la primavera, previsto para el 22 de setiembre. Las plantas fueron cultivadas en el vivero municipal y forman parte de un trabajo que también contempla el cuidado permanente de las áreas verdes durante las próximas semanas. Descubre dónde se sembrarán las flores amarillas y qué otros trabajos viene realizando la comuna para recuperar los espacios públicos de Lima.

¿EN QUÉ LUGARES DEL CERCADO DE LIMA SE SEMBRARÁN LAS FLORES AMARILLAS?

La intervención municipal comprende diferentes puntos del Cercado de Lima, donde se vienen realizando trabajos de acondicionamiento antes de colocar las nuevas especies ornamentales. El objetivo es generar espacios más coloridos y agradables para quienes viven o transitan por estas zonas.

Los lugares incluidos son:

1. Plaza de la Democracia.

2. Parque Santa Rosa de Emma.

3. Parque Carmelo.

4. Parque Asunción.

5. Unidad Vecinal n.° 3.

6. Plazuela Santo Cristo.

7. Plazuela Santa Clara.

8. Plazuela de la Buena Muerte.

9. Jirón Áncash.

Entre las variedades que serán colocadas se encuentran marigold, zinnias, asclepias, caléndulas y coreopsis amarillas. Personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental se encarga de preparar la tierra, incorporar abono y realizar el sembrado.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) viene realizando una intervención en distintos espacios públicos del Cercado de Lima con la instalación de más de 20 000 flores amarillas. | Foto: Andina

¿DE DÓNDE PROVIENEN LAS FLORES Y EL ABONO UTILIZADO?

Las plantas empleadas en esta campaña no fueron adquiridas para la intervención, sino que crecieron en el propio vivero municipal. De esta manera, la comuna cuenta con especies ornamentales cultivadas internamente para apoyar las labores de recuperación y mejora de los espacios públicos.

El abono también tiene un origen municipal. Este material se produce en el centro de compostaje de la comuna, mediante el aprovechamiento de residuos orgánicos. Según la información proporcionada, este proceso permite reducir gastos y utilizar de manera más eficiente los recursos provenientes de los tributos ciudadanos.

Crédito: Pixabay

¿QUÉ OTROS ESPACIOS DE LIMA HAN SIDO RECUPERADOS?

La siembra de flores forma parte de una estrategia más amplia para mejorar las áreas verdes y el entorno urbano del Cercado de Lima. Los trabajos incluyen distintas acciones:

Recuperación y mantenimiento de césped.

Incorporación de nuevas especies ornamentales.

Conservación de áreas verdes.

Mejoras en infraestructura urbana.

Implementación de un sistema de riego eficiente.

Entre los lugares intervenidos figuran el Parque Estrella de Mirones Bajo, Parque Huerta Santa Rosa, Plaza Ramón Castilla, Nuevo Gran Bosque La Salle, Parque Obrero Municipal, Plaza Bélgica y diversos sectores de las avenidas Nicolás Dueñas y Abancay. La Municipalidad señala que las flores alcanzarán su mayor desarrollo durante los últimos días de setiembre, según informa la agencia Andina.

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