Por Redacción EC

El café ocupa un lugar importante entre las bebidas preferidas a nivel mundial y acompaña las actividades cotidianas de millones de personas. No obstante, una taza de esta popular bebida encierra mucho más que su característico aroma y sabor. Su origen, las variedades de sus granos, la forma en que se produce y el peso que tiene en el comercio internacional son solo algunos de los aspectos que forman parte de su historia. A ello se suman diversas curiosidades relacionadas con su consumo y con los países donde tiene mayor presencia, algunas de las cuales pueden resultar inesperadas incluso para quienes lo beben con frecuencia. A continuación, descubre tres datos poco conocidos sobre el café y otros detalles que ayudan a comprender por qué continúa siendo una de las bebidas más consumidas del mundo.