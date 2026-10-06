El café ocupa un lugar importante entre las bebidas preferidas a nivel mundial y acompaña las actividades cotidianas de millones de personas. No obstante, una taza de esta popular bebida encierra mucho más que su característico aroma y sabor. Su origen, las variedades de sus granos, la forma en que se produce y el peso que tiene en el comercio internacional son solo algunos de los aspectos que forman parte de su historia. A ello se suman diversas curiosidades relacionadas con su consumo y con los países donde tiene mayor presencia, algunas de las cuales pueden resultar inesperadas incluso para quienes lo beben con frecuencia. A continuación, descubre tres datos poco conocidos sobre el café y otros detalles que ayudan a comprender por qué continúa siendo una de las bebidas más consumidas del mundo.

¿CUÁLES SON LAS TRES COSAS QUE QUIZÁS NO SABÍAS SOBRE EL CAFÉ?

Entre los datos más llamativos sobre esta bebida destacan los siguientes:

Es uno de los productos más comercializados del planeta. Solo el petróleo supera al café en el volumen de comercio internacional, lo que refleja su enorme importancia para la economía de numerosos países. Millones de familias dependen de su cultivo. Se estima que más de 25 millones de familias obtienen su sustento gracias a la producción de café, una actividad que genera empleo en distintas regiones del mundo. Finlandia lidera el consumo por persona. Aunque no produce café, este país europeo registra el mayor consumo per cápita, con aproximadamente 12 kilos por habitante al año, una cifra superior a la de cualquier otra nación.

(Foto referencial: Magnific)

¿CÓMO NACE EL CAFÉ ANTES DE LLEGAR A LA TAZA?

Todo comienza en el cafeto, una planta que produce un fruto conocido como cereza de café. Cuando madura, cambia de color y en su interior suele guardar dos granos. Tras la cosecha, estos pasan por diferentes etapas de procesamiento que influyen directamente en el sabor final de la bebida. Dependiendo del método empleado, el café puede presentar perfiles más dulces, afrutados o con una acidez más marcada.

¿POR QUÉ EL CAFÉ ARÁBICA Y EL ROBUSTA SON TAN DIFERENTES?

Aunque pertenecen al mismo género botánico, estas variedades poseen características muy distintas. El café arábica destaca por ofrecer sabores suaves, con notas florales, frutales o de chocolate, además de una acidez equilibrada. En cambio, el robusta contiene más cafeína, desarrolla un sabor más intenso y amargo y suele utilizarse en mezclas para espresso por su cuerpo y la espuma que aporta. El clima, la altitud y el tipo de suelo también modifican las cualidades de cada grano, según informa la plataforma Huppa Coffee.

(Foto: Joel Alonzo/ GEC)

¿QUÉ PAÍSES PRODUCEN Y CONSUMEN MÁS CAFÉ?

Brasil encabeza la producción mundial de café, seguido por Vietnam, mientras que Colombia, Etiopía, Indonesia, Honduras, India y Uganda también ocupan un lugar importante en el mercado internacional.

En cuanto al consumo, la Unión Europea representa el mayor bloque consumidor, con Alemania y Francia entre sus principales mercados. Estados Unidos y Brasil también registran un elevado consumo, demostrando que el café mantiene un papel fundamental tanto en las economías productoras como en los hábitos diarios de millones de personas.

VÍDEO RECOMENDADO: