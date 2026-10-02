Por Redacción EC

Para muchas personas, tomar una taza de café forma parte de la rutina diaria y representa mucho más que una simple bebida. Su sabor y aroma pueden variar considerablemente según el tipo de grano, el nivel de tostado, la forma de preparación y las costumbres propias de cada lugar. Además de su popularidad, el café contiene compuestos como antioxidantes que han despertado el interés de investigadores por sus posibles efectos sobre el organismo. Sin embargo, una de las preguntas que todavía genera interés está relacionada con su influencia en la salud cardiovascular. ¿Qué ocurre realmente con el corazón después de consumir café? A continuación, repasamos los principales efectos que esta bebida puede tener sobre el funcionamiento del sistema cardiovascular y qué factores deben tomarse en cuenta.