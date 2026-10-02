Para muchas personas, tomar una taza de café forma parte de la rutina diaria y representa mucho más que una simple bebida. Su sabor y aroma pueden variar considerablemente según el tipo de grano, el nivel de tostado, la forma de preparación y las costumbres propias de cada lugar. Además de su popularidad, el café contiene compuestos como antioxidantes que han despertado el interés de investigadores por sus posibles efectos sobre el organismo. Sin embargo, una de las preguntas que todavía genera interés está relacionada con su influencia en la salud cardiovascular. ¿Qué ocurre realmente con el corazón después de consumir café? A continuación, repasamos los principales efectos que esta bebida puede tener sobre el funcionamiento del sistema cardiovascular y qué factores deben tomarse en cuenta.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL CAFÉ EN EL CORAZÓN?

La relación entre esta popular bebida y nuestra salud cardiovascular es más compleja de lo que imaginamos. A continuación, te compartimos algunos estudios relacionados con la salud del corazón que revelan tanto los beneficios como los riesgos del café.

1. Beneficios del café

De acuerdo con una investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, el consumo moderado y constante de cafeína podría ser un aliado en la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2 y las afecciones coronarias. El estudio sugiere que consumir entre 2 y 3 tazas de café al día, aportando alrededor de 200 a 300 miligramos de cafeína, podría maximizar los efectos protectores para la salud.

La investigación, que incluyó a más de 360.000 participantes de entre 37 y 73 años, comparó los hábitos de consumo de cafeína de diferentes grupos. Los resultados mostraron que aquellos que consumían más de 200 y 300 mg de cafeína al día presentaron un riesgo significativamente menor (entre un 40,7% y un 48,1%) de desarrollar enfermedades cardiometabólicas en comparación con aquellos que no consumían cafeína o lo hacían en cantidades muy bajas.

Según la dietista y nutricionista Melanie Murphy Richter, la cafeína podría disminuir el riesgo de diabetes tipo 2 al mejorar la sensibilidad a la insulina y estimular el metabolismo de las grasas, favoreciendo así la salud cardiovascular y metabólica, según recoge el diario Clarín.

2. Riesgos del café

Por otro lado, una investigación presentada en el Congreso ACC Asia 2024, evaluada por expertos, sugiere que el consumo crónico de cafeína (al menos cinco días a la semana) podría asociarse con un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Estos resultados son particularmente relevantes, ya que se observaron incluso en participantes que reportaban un estado de salud óptimo. En este caso, se detectó un aumento significativo en la frecuencia cardíaca y la presión arterial en aquellos que consumían al menos 400 mg de cafeína al día, siendo este efecto más pronunciado en quienes ingerían 600 mg.

Otras investigaciones sugieren que un consumo excesivo y prolongado de cafeína puede estar asociado con la rigidez aórtica, una condición que disminuye la flexibilidad de la arteria principal del cuerpo y puede predisponer a enfermedades del corazón.

¿CUÁNTO CAFÉ CONSUMEN LOS PERUANOS AL AÑO?

El consumo de café en Perú alcanza los 1.4 kilos por persona al año. Esta cifra, aunque significativa, está por debajo de los niveles observados en otros países de la región. En Brasil y Costa Rica, por ejemplo, el consumo promedio per cápita varía entre 4 y 5 kilos por persona.

Por otro lado, a pesar de la alta calidad del café peruano, solo alrededor del 30% de la producción nacional se destina al mercado interno. La mayoría del café producido en el país se exporta, dejando una cantidad limitada para el consumo local. El café peruano encuentra su mayor demanda en mercados internacionales, con Estados Unidos, Alemania y Bélgica destacándose como los principales destinos de exportación.