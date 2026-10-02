Hay un rincón de Sudamérica donde los lagos se mezclan con imponentes montañas, los bosques cubren buena parte del paisaje y la nieve transforma el escenario durante varios meses del año. Por estas características, esta ciudad ha sido comparada durante años con un conocido destino europeo y ahora vuelve a ganar protagonismo entre los viajeros que ya comienzan a mirar hacia 2027.

San Carlos de Bariloche vuelve a llamar la atención de los viajeros internacionales. La ciudad argentina, ubicada en la provincia de Río Negro y junto a la cordillera de los Andes, fue incluida junto con la Región de los Lagos en la selección Best in Travel 2027 de Lonely Planet, que reúne destinos que la publicación considera especialmente atractivos para el próximo año. La propuesta patagónica aparece en el segundo lugar de su lista de 25 destinos, solo detrás del archipiélago de Bocas del Toro, en Panamá.

¿Por qué comparan a Bariloche con Suiza?

La comparación con Suiza no es nueva. Bariloche es conocida como la “Suiza argentina” debido a la combinación de montañas, bosques, lagos y nieve que caracteriza su paisaje. A esto se suma una arquitectura que incorpora elementos de inspiración centroeuropea y una identidad turística estrechamente vinculada con los escenarios alpinos. La propia Lonely Planet destaca que la ciudad permite pasar de zonas urbanas a paisajes de montaña y lagos en distancias relativamente cortas.

Uno de los grandes protagonistas es el lago Nahuel Huapi, alrededor del cual se desarrolla buena parte de la experiencia turística. La ciudad se encuentra dentro del área del Parque Nacional Nahuel Huapi y funciona como punto de partida para excursiones, caminatas, navegación y recorridos por la cordillera. El denominado Circuito Chico, por ejemplo, conecta bosques, lagos, miradores y montañas en uno de los recorridos tradicionales de Bariloche.

Un destino para viajar en cualquier época del año

La particularidad de Bariloche es que su atractivo no depende de una sola estación. Durante el invierno, la nieve convierte a las montañas en escenario para actividades como esquí, snowboard y otros deportes de aventura. En los meses cálidos, en cambio, los lagos y senderos ganan protagonismo con opciones como caminatas, navegación, ciclismo y actividades acuáticas.

El entorno también permite realizar excursiones lacustres por el Nahuel Huapi. Desde Puerto Pañuelo parten recorridos hacia lugares como isla Victoria, el bosque de Arrayanes y Puerto Blest, mientras que otras rutas permiten conocer diferentes brazos del lago y cascadas rodeadas de vegetación y montañas. Para quienes buscan ampliar el recorrido, el Camino de los Siete Lagos conecta paisajes cordilleranos y áreas protegidas de la Patagonia.

Bariloche apunta alto de cara a 2027

El reconocimiento de Lonely Planet coloca a Bariloche y la Región de los Lagos como el único destino de Sudamérica incluido en su selección de 25 lugares para viajar en 2027, según reportes publicados tras el anuncio. La distinción no se limita únicamente a la ciudad, sino que comprende el entorno patagónico de lagos, montañas y áreas naturales que la rodean.

A los paisajes se suma una propuesta gastronómica que forma parte de la identidad local. Bariloche fue declarada Capital Nacional del Chocolate y cuenta con chocolaterías, casas de té, cervecerías y restaurantes donde destacan productos como trucha, carnes ahumadas, quesos y frutos del bosque. Así, entre nieve, lagos, bosques y gastronomía, la ciudad llega a 2027 con una renovada vitrina internacional para quienes buscan descubrir la Patagonia argentina.

Qué hacer en Bariloche según la temporada

El invierno, entre julio y parte de agosto, concentra la mayor demanda para quienes buscan esquí, snowboard y actividades sobre nieve, principalmente en el cerro Catedral. En verano, de diciembre a marzo, cambian los planes: las temperaturas permiten recorrer senderos, navegar, practicar kayak o bicicleta de montaña y visitar playas lacustres. La ciudad ofrece, así, dos temporadas altas con experiencias muy distintas.

La oferta se amplía con excursiones en el Parque Nacional Nahuel Huapi, navegación por el lago, senderismo hacia refugios de montaña, pesca y recorridos como el Circuito Chico. En sus alrededores, los viajeros también encuentran bosques, ríos de deshielo, islas y miradores que permiten observar la dimensión del paisaje patagónico. La navegación es una de las actividades más valoradas para llegar a bahías y sectores de acceso limitado por tierra.

Un destino sudamericano con proyección global

La inclusión en Best in Travel 2027 refuerza la proyección internacional de Bariloche en un momento en que los viajeros buscan destinos de naturaleza, actividades de aventura y ritmos menos acelerados. La lista anual de Lonely Planet reúne 50 propuestas: 25 lugares y 25 experiencias, seleccionadas para inspirar viajes durante el próximo año.

Para los viajeros peruanos, Bariloche puede ser una alternativa para combinar una ciudad con servicios turísticos consolidados y paisajes de montaña. Antes de organizar el viaje, conviene elegir la estación según el tipo de experiencia que se busca: nieve y deportes invernales entre junio y agosto; caminatas, lagos y actividades náuticas durante los meses cálidos. En cualquier época, la recomendación es reservar con anticipación alojamiento y excursiones, pues la ciudad concentra una alta demanda en sus principales temporadas.

VIDEO RECOMENDADO: