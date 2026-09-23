Por Redacción EC

Los productores y agroexportadores del Parque Nacional del Café de Chanchamayo desarrollan, del 23 al 27 de septiembre, la III Subasta Internacional de Finos Cafés y Chocolates “Grano de Oro 2026 en La Merced, Chanchamayo.

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