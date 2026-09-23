Los productores y agroexportadores del Parque Nacional del Café de Chanchamayo desarrollan, del 23 al 27 de septiembre, la III Subasta Internacional de Finos Cafés y Chocolates “Grano de Oro 2026 en La Merced, Chanchamayo.

Arribaron a Chanchamayo compradores de importantes empresas de Estados Unidos y Europa, lo que representa un importante encuentro comercial entre productores peruanos y algunos de los principales mercados internacionales de cafés de especialidad y chocolates.

Al inicio del evento asistió el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, quien visitó el Parque Nacional del Café, donde recorrió campos de cultivo y se reunió con productores y representantes de las comunidades.

El integrante del Gabinete Ministerial estuvo acompañada por el senador Jorge Gavidia, la diputada Ana Patiño Urco, Percy Medina Morales, presidente de Agrobanco, y representantes de instituciones.

La delegación llegó hasta el valle de El Palomar, en el distrito de San Luis de Shuaro, donde se concentran importantes plantaciones de cafés de altura, ubicadas por encima de los 1,600 metros sobre el nivel del mar.