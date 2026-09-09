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Resumen

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El cambio puede parecer pequeño para quien vive en la ciudad, pero en la puna significa meses adicionales de bajas temperaturas y un mayor riesgo para las alpacas recién nacidas. Las enfermedades respiratorias y digestivas son cada vez más frecuentes. (Foto: Richard Hirano)
El cambio puede parecer pequeño para quien vive en la ciudad, pero en la puna significa meses adicionales de bajas temperaturas y un mayor riesgo para las alpacas recién nacidas. Las enfermedades respiratorias y digestivas son cada vez más frecuentes. (Foto: Richard Hirano)
Por Melissa Rodríguez Enciso

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) prevé lanzar al mercado la próxima semana dos seguros paramétricos dirigidos a productores de café y criadores de alpacas, anunció Iván Mena Alberca, director de Seguro y Fomento del Financiamiento Agrario de la entidad.

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