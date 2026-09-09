El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) prevé lanzar al mercado la próxima semana dos seguros paramétricos dirigidos a productores de café y criadores de alpacas, anunció Iván Mena Alberca, director de Seguro y Fomento del Financiamiento Agrario de la entidad.

“Es probable que la próxima semana, ojalá que esta vez sí se cumpla, lancemos al mercado el seguro paramétrico de café y el seguro paramétrico de alpacas, justo en este escenario”, sostuvo durante el evento “Sembrar resiliencia: Microfinanzas ante el Fenómeno El Niño”, organizado por Financiera Confianza y la Fundación Microfinanzas BBVA.

Mena explicó que los seguros agrarios permiten transferir a un tercero parte del riesgo fiscal que actualmente asume el Estado cuando se producen emergencias.

Cultivos de café. (Foto: Andina)

Señaló que el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario (Fogasa) constituye una de las principales herramientas del sector para atender estos eventos.

El funcionario no precisó, por el momento, desde qué fecha estarán disponibles los nuevos seguros, cuál será su costo, qué porcentaje de la prima financiará el Estado ni cuántos productores podrán acceder a ellos.