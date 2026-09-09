Expomina Perú 2026, la quinta feria minera más grande del mundo, será inaugurada este miércoles 09 por la presidenta de la República Keiko Fujimori, en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

El evento, que se prolongará por tres días, reunirá a proveedores, empresas mineras e inversionistas de más de 20 países y cuyos compromisos de negocio e inversión superan los US$300 millones. Roque Benavides Ganoza, presidente de Expomina Perú 2026, sostuvo que la cumbre minera servirá para ver el Perú como un socio confiable, recuperar la competitividad, atraer inversiones y aprovechar el potencial de cobre. También abordará la formalización minera.

Destacó que se trata de una plataforma que conecta los proyectos mineros con los inversionistas, proveedores, autoridades y desarrolladores de tecnología. Cuenta con una superficie de 49.200 m² y más de 1.250 stands, con equipos, servicios y soluciones orientadas a los nuevos proyectos mineros.

Jorge León Benavides, CEO del Grupo Digamma y presidente de la Asociación de Ferias del Perú, informó que han asegurado su participación ministros de Estado, así como el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres y el titular de la cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto y representantes de diversos gremios empresariales.

También los embajadores de Estados Unidos, Bernie Navarro; Australia, James Yeomans; Argentina, Samuel Ortíz Basualdo; y Chile, Milenko Skoknic Tapia; además de empresarios y altos ejecutivos de empresas mineras. León Benavides, explicó que uno de los objetivos centrales será fortalecer la conexión entre las compañías mineras y su cadena de proveedores, además de ampliar la presencia de compradores internacionales y generar espacios para establecer alianzas y nuevos negocios.

Además, destacó que Expomina ingresó al Top 5 mundial de eventos mineros, reforzando el posicionamiento del país dentro del circuito internacional de grandes encuentros de la industria. La clasificación consideró factores como el número de empresas y marcas expositoras, así como la cantidad de stands habilitados o proyectados en importantes ferias mineras de diferentes continentes.

Proyectos mineros de Perú y Sudamérica

Dentro de esta estrategia, Expomina Perú 2026 contará con Mining Investment America (MIA) 2026, plataforma que pondrá en contacto proyectos mineros con inversionistas, empresas, gobiernos y proveedores.

MIA tendrá una mirada continental sobre las oportunidades de inversión en países como Perú, Canadá, Estados Unidos, México, Chile, Brasil y Argentina, con especial atención a la cartera peruana. Entre los proyectos que estarán presentes figuran Cotabambas, Castrovirreyna, Reposición San Rafael, Trapiche, Tía María y Antamina, además de iniciativas desarrolladas en Argentina como Pachón, Huemul y El Quevar.

La participación de CEOs y altos ejecutivos permitirá conocer directamente el potencial,avance y estrategias de inversión de estos proyectos, facilitando el acercamiento entre capital, proyectos y oportunidades de negocio.