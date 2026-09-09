El evento, que se llevará a cabo desde este 9 de septiembre, reunirá a proveedores, empresas mineras e inversionistas de más de 20 países y cuyos compromisos de negocio e inversión superan los US$300 millones. Foto: Presidencia.
El evento, que se llevará a cabo desde este 9 de septiembre, reunirá a proveedores, empresas mineras e inversionistas de más de 20 países y cuyos compromisos de negocio e inversión superan los US$300 millones. Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

Expomina Perú 2026, la quinta feria minera más grande del mundo, será inaugurada este miércoles 09 por la presidenta de la República Keiko Fujimori, en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

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