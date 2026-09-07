Por Content LAB

Del 9 al 11 de setiembre, el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, reunirá a la industria minera internacional. En ese marco, Roque Benavides, CEO de Compañía de Minas Buenaventura y presidente de EXPOMINA PERÚ 2026, comparte su mirada sobre competitividad, formalización y talento.