Del 9 al 11 de setiembre, el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco, reunirá a la industria minera internacional. En ese marco, Roque Benavides, CEO de Compañía de Minas Buenaventura y presidente de EXPOMINA PERÚ 2026, comparte su mirada sobre competitividad, formalización y talento.

¿Qué condiciones necesita el Perú para recuperar competitividad como destino de inversión minera y aprovechar el potencial que ofrece el cobre ante el crecimiento de la demanda mundial?

Somos un país con una geología privilegiada y una cartera de 67 proyectos mineros por más de US$ 64 mil millones, buena parte de ellos vinculados al cobre, metal clave para la electrificación, las energías renovables y la transformación digital. El Perú necesita recuperar predictibilidad, simplificar procedimientos sin reducir los estándares ambientales y sociales, fortalecer la exploración y asegurar que las decisiones del Estado se adopten dentro de plazos razonables. También debemos cerrar las brechas de infraestructura y construir una relación de confianza entre empresa, Estado y comunidades. La competencia no espera. Chile, Argentina, Canadá, Australia y otros países también están buscando atraer capital minero. Nos toca convertir nuestra cartera en proyectos reales, con inversión responsable, empleo formal y desarrollo para las regiones.

¿Qué cambios son urgentes en materia de seguridad jurídica y estabilidad para generar confianza y atraer nuevas inversiones mineras al país?

La confianza se construye con reglas claras, instituciones sólidas y autoridades que tomen decisiones ágiles. Necesitamos procedimientos predecibles, criterios técnicos uniformes y plazos que efectivamente se cumplan. No es razonable que un inversionista deba enfrentar interpretaciones diferentes entre entidades públicas o que las reglas cambien cuando un proyecto ya comprometió capital. También es indispensable fortalecer la institucionalidad ambiental y social, para que las evaluaciones sean rigurosas, pero oportunas.

¿Cómo debería fortalecerse la minería formal frente al avance de la minería ilegal y qué cambios necesita el actual modelo de formalización minera?

No podemos seguir con un sistema que trata de la misma manera al pequeño productor que requiere asistencia técnica y a quienes destruyen el ambiente, invaden concesiones, explotan trabajadores o financian economías ilegales. La formalización necesita plazos definidos, metas verificables y una autoridad con capacidad real de acompañar y fiscalizar. La ampliación del proceso hasta diciembre de 2026 debe servir para culminar una transición, pero no para prolongar indefinidamente una situación precaria. El Estado también debe recuperar presencia territorial y actuar con firmeza contra la minería ilegal y toda su cadena de suministros.

¿Qué capacidades y perfiles profesionales necesita la minería peruana para responder a los retos de la tecnología y la transición hacia una industria más competitiva?

Se requieren profesionales capaces de combinar conocimiento técnico con capacidades digitales, ambientales y sociales. Seguirán siendo fundamentales los ingenieros de minas, geólogos, metalurgistas y especialistas en mantenimiento, pero tendrán que trabajar junto con expertos en automatización, inteligencia artificial, análisis de datos y economía circular. También necesitaremos más especialistas en gestión del agua, biodiversidad, relaves, cierre de minas, relaciones comunitarias y desarrollo territorial. Un tema fundamental es promover el conocimiento del quechua, el aimara y las lenguas indígenas para lograr una mejor comunicación y entendimiento con nuestras comunidades vecinas. Un ejemplo concreto de Buenaventura fue el proyecto San Gabriel, en Ichuña, donde realizamos la primera audiencia pública en quechua del Perú para un estudio de impacto ambiental. Otro es la Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA), que respaldamos en Lircay, Huancavelica, y que es la primera universidad bilingüe quechua-castellano del país.

¿Qué oportunidades ofrece EXPOMINA PERÚ para conectar al sector minero peruano con capital, tecnología y nuevos negocios, y qué mensaje busca proyectar el evento al mercado internacional?

EXPOMINA PERÚ es una plataforma que cada año viene conectando proyectos mineros, inversionistas, proveedores, autoridades y desarrolladores de tecnología. Es un encuentro que trata de generar negocios, conocer soluciones aplicables a las operaciones y presentar al mundo la real dimensión de la minería responsable y formal que tenemos. Nuestro Perú sigue siendo un país minero de primer orden, con recursos, experiencia empresarial, proveedores competitivos y profesionales de gran nivel. Pero también queremos mostrar una minería que mira hacia el futuro, que incorpora tecnología y sostenibilidad. Queremos que los inversionistas vean al Perú como un socio confiable para desarrollar una minería moderna, responsable y competitiva.

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