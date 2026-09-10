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El funcionario del Minem, Michael Acosta recordó en Expomina 2026 que la cartera de inversión minera nacional contempla 66 proyectos por US$64.075 millones y la de exploración, 69 proyectos por US$757 millones.
El funcionario del Minem, Michael Acosta recordó en Expomina 2026 que la cartera de inversión minera nacional contempla 66 proyectos por US$64.075 millones y la de exploración, 69 proyectos por US$757 millones.
Por Christian Silva

La inversión minera alcanzará este año aproximadamente los US$7.000 millones, estimó Michael Acosta, director general de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem), durante el Expomina 2026. Indicó que hasta julio, la cifra de inversión se encontraba en US$4.117 millones y en el 2025, se registró unos US$6.279 millones.

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