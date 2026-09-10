La inversión minera alcanzará este año aproximadamente los US$7.000 millones, estimó Michael Acosta, director general de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (Minem), durante el Expomina 2026. Indicó que hasta julio, la cifra de inversión se encontraba en US$4.117 millones y en el 2025, se registró unos US$6.279 millones.

Durante su participación en el espacio ‘Política sectorial del Minem’ en el evento organizado por el grupo Digamma, Acosta recordó que la cartera de inversión minera nacional contempla 66 proyectos por US$64.075 millones y la de exploración, 69 proyectos por US$757 millones.

También hay que observar el potencial regional. Y es que, Jorge Cantallops, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y Minería (Cesco), comentó que Sudamérica aporta alrededor de un tercio de la producción mundial de cobre.

Cobre. / Nguyen Huy Kham

Asimismo, en la bienvenida del ‘Cesco Latam Mining Dialogue’, señaló que entre Perú, Chile y Argentina existen 42 proyectos mineros con alta probabilidad de ejecución y que representan unos US$140.000 millones. Además, significan un aumento de producción de 6 millones de toneladas cupríferas.

A su vez, sostuvo que las oportunidades para la región exigen una respuesta distinta desde esta zona del mundo, dado que por la necesidad de mineral estratégico y crítico -principalmente el cobre- habría una demanda aproximada entre 15 y 20 millones de toneladas adicionales hacia el 2050.

Mejoras

Y es que, como sostuvo Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, nuestro país tiene un “potencial enorme” por su talento y la tradición minera. El reto es convertir ello en inversión.

En ese sentido, durante el panel ‘Sinergias y desafíos comunes de la inversión en la minería regional’, Benavides indicó que las fallas en el país provienen más del Estado que del sector privado.

A su vez, Diego Ortega, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, comentó que si bien la geología nacional genera interés de inversionistas, son las instituciones las que atraen capital privado.

Asimismo, Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico, apuntó que actualmente tenemos una competencia grande entre distintos países para atraer inversión minera.

Actualmente tenemos una competencia grande entre distintos países para atraer inversión minera, sostienen los especialistas.

“Si no nos actualizamos y nos volvemos competitivos, podemos perder los proyectos”, expresó durante su participación en el panel ‘Propuestas políticas para el sector minero’.

Por ello, sostuvo que hay preocupación de los inversionistas respecto a la conflictividad o la infraestructura para el traslado de minerales.

Sobre ello, Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, apuntó que se debe promover la exploración minera, dado que sin ello no habrían proyectos de explotación.

La ejecutiva agregó que se deben simplificar los términos de referencia en exploración, indicó que en las fichas técnicas deben incluirse más actividades y sugirió que la consulta previa sea preventiva.

¿Qué medidas se vienen realizando desde el Minem? Según Acosta, se está trabajando en el eje de simplificación administrativa, predictibilidad en los tiempos, digitalización, reducción de trabas y mejoras en los procesos.

Además, sostuvo que se está trabajando en la modernización de la gestión pública con una Ventanilla Única Digital para al minería, la mejora en la calidad y eficiencia del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, cuenta con la delegación de facultades, mencionó.

Las próximas acciones del ministerio, añadió, son la integración de la exploración minera en la Ventanilla Única Digital, la actualización de términos de referencia ambiental, la articulación con entidades como el Serfor, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernamp) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).