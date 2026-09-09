Heidelberg Materials, cementera alemana y una de las mayores del mundo, firmó un acuerdo vinculante para tomar el control de Cementos Inka, empresa peruana de la familia Choy. La compra representa su llegada de forma directa al Perú y se da apenas dos años después de que la empresa suiza Holcim aterrizará en el mercado local.

De esta manera, el grupo alemán adquirirá una participación mayoritaria del 70% de Caliza Cemento Inca S.A., según informó desde su sede en Heidelberg. La transacción no está sujeta a aprobación regulatoria y su cierre está previsto para octubre de este año.

Ambas partes acordaron no revelar los detalles financieros de la operación, aunque la compañía precisó que, sobre la base del Ebitda estimado para el 2026, la operación se valorizó en un múltiplo de aproximadamente seis veces. Dada su naturaleza de empresa con pocos activos, la adquisición tendrá un impacto altamente positivo en todos los indicadores financieros de Heidelberg Materials desde el primer año y respaldará sus objetivos de sostenibilidad.

“Esta adquisición, que genera valor añadido, refleja nuestro enfoque disciplinado en la asignación de capital, centrado en mercados atractivos con un fuerte potencial de crecimiento”, señaló Hakan Gurdal, miembro del Consejo de Administración de Heidelberg Materials y responsable de la región de África, Mediterráneo y Asia Occidental, a la que ahora se suma Perú.

Cabe precisar que con esta compra, se pone a un jugador global en un mercado que por años ha estado concentrado en tres operadores nacionales: Unacem, Cementos Pacasmayo (ahora del grupo Holcim) y Yura, del Grupo Gloria, que en conjunto han superado el 90% del despacho nacional. Cementos Inka, con una participación cercana al 4% ha venido ganando terreno desde que puso en marcha su planta de Pisco y hoy llega a una veintena de departamentos.

“Como empresa global, estamos bien posicionados para satisfacer esta demanda aprovechando nuestra amplia red comercial. Esta operación, que requiere pocos activos, representa una oportunidad de inversión selectiva y se alinea plenamente con nuestra estrategia de crear valor a largo plazo para nuestros accionistas”, agregó Gurdal.