La transacción no está sujeta a aprobación regulatoria y su cierre está previsto para octubre de este año. Foto: GEC.
La transacción no está sujeta a aprobación regulatoria y su cierre está previsto para octubre de este año. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Heidelberg Materials, cementera alemana y una de las mayores del mundo, firmó un acuerdo vinculante para tomar el control de Cementos Inka, empresa peruana de la familia Choy. La compra representa su llegada de forma directa al Perú y se da apenas dos años después de que la empresa suiza Holcim aterrizará en el mercado local.

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