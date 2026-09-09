A casi un mes de los tres conciertos que la agrupación surcoreana BTS ofrecerá en Lima, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) instó a los fans a informarse bien sobre las condiciones del servicio y realizar cualquier transacción únicamente por canales oficiales, ante el inicio de la transferencia de boletos.

Por ello, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3, el organismo inició una indagación de oficio sobre los procesos de preventa y venta del ‘BTS World Tour Arirang’, la gira mundial del grupo de K-Pop que contempla una triple fecha en el Estadio Nacional de San Marcos.

Tras la intervención de Indecopi, el organismo confirmó que la empresa Ticketmaster cumple con transparentar en su plataforma web la información relevante para los asistentes, tales como el aforo total del recinto, la cantidad de entradas disponibles para preventa y venta general, el horarios de ingreso al estadio, así como las condiciones para acceder a los beneficios del paquete ‘Soundcheck Package VIP’.

Reglas para la transferencia de entradas

Por su parte, la empresa ticketera precisó que la cesión de boletos digitales se gestionará de forma exclusiva mediante la aplicación Quentro.

La opción de transferencia se habilitará progresivamente a las 8:00 p. m. de los días 7, 9 y 10 de septiembre, dependiendo de la fecha programada para cada show.

La compañía remarcó que cada entrada podrá ser transferida una sola vez, por lo que se pide a los usuarios tomar precauciones para evitar estafas o reventas no autorizadas.