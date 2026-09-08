El empresario Mauricio Diez Canseco vuelve a apostar por el espectáculo internacional y lleva una renovada propuesta a los escenarios de Argentina. El empresario produce “La Revista Vuelve”, ambicioso proyecto que tendrá como figura principal a la reconocida actriz y exvedette Carmen Barbieri.

El espectáculo se estrenará este fin de semana en el Teatro Buenos Aires y contará únicamente con seis funciones. La producción busca recuperar el espíritu de la tradicional revista musical, con una propuesta que combina comedia, música, baile, color, vestuario y mucho brillo.

“Soy un amante de la Revista Musical y estoy produciendo este espectáculo en Buenos Aires con figuras de primer nivel como Carmen Barbieri, Álvaro Navia y Gabriel Villalba como las figuras principales”, comentó Diez Canseco, quien destacó la expectativa que ha generado el montaje antes de su estreno.

Carmen Barbieri encabeza el elenco de esta producción. La actriz y exvedette cuenta con una extensa trayectoria en el espectáculo argentino y ha trabajado junto a reconocidas figuras como Jorge Porcel, Alberto Olmedo y Guillermo Francella. Además, fue ganadora de “Showmatch: Bailando por un sueño”, programa conducido por Marcelo Tinelli.

Una de las novedades de “La Revista Vuelve” será la participación de Aixa Sosa, expareja de Mauricio Diez Canseco, quien tendrá la oportunidad de debutar como vedette en el país donde nació. La joven forma parte de un elenco seleccionado mediante un exigente proceso de casting.

“Aixa es una profesional muy talentosa y podrá cumplir su sueño de debutar como vedette en el país que la vio nacer. Se viene preparando mucho y va a ser una de las figuras y revelaciones”, aseguró Diez Canseco sobre su participación en el espectáculo.

Mauricio Diez Canseco está produciendo una obra musical que contará con la participación de la destacada actriz argentina Carmen Barbieri y su expareja Aixa Sosa en un solo escenario. (Foto: Instagram)

La historia de la obra gira alrededor de dos hombres que huyen de la justicia y terminan refugiándose en un convento. Allí conocerán a las novicias y quedarán involucrados en una serie de situaciones y enredos que dan paso a los diferentes números musicales del espectáculo.