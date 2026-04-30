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Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco cuando eran pareja. (Foto: Difusión)
Dailyn Curbelo y Mauricio Diez Canseco cuando eran pareja. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El empresario Mauricio Diez Canseco y la cantante Dailyn Curbelo mantienen una sólida relación de padres, prueba de ello es que recientemente decidieron vivir un momento de alegría familiar en la celebración del primer cumpleaños de sus mellizos Doménico y Valentina.

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