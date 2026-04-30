El empresario Mauricio Diez Canseco y la cantante Dailyn Curbelo mantienen una sólida relación de padres, prueba de ello es que recientemente decidieron vivir un momento de alegría familiar en la celebración del primer cumpleaños de sus mellizos Doménico y Valentina.

Según declaró Mauricio Diez Canseco, la celebración fue muy emotiva ya que los menores disfrutaron de un gran momento de recreación y la familia se pudo reunir para agasajar a los cumpleañeros en una tarde de alegría para todos.

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“Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices. Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde”, comentó Mauricio Diez Canseco respecto a la fiesta de sus mellizos.

Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo celebran lujoso cumpleaños por el primer año de sus mellizos. (Foto: Difusión)

En dicha fiesta Mauricio Diez Canseco estuvo acompañado de sus hijos Camila, Mauricio, Franco, Franchesco y Dailyn junto a sus hermanas Daynelis y Dayrelis, quienes son las madrinas de los mellizos.

“Hemos disfrutado de una tarde hermosa celebrando la vida de los mellizos, quienes crecen llenos de amor. Y estoy agradecida con la vida por la bendición de disfrutar mi rol de madre cada día”, añadió Dailyn Curbelo al referirse a la fiesta de cumpleaños de sus hijos con el empresario.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un video que resume cómo fue la celebración del cumpleaños de sus mellizos en Rústica de Pachacamac, donde decoraron con globos de colores y la familia se reunió para la fiesta.

Mauricio Diez Canseco compartió su emoción por la llegada de Valentina y Doménico, a quienes consideran un milagro de amor. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, en el año 2024, Mauricio Diez Canseco sorprendió a todos al revelar que junto a Dailyn Curbelo serían padres, tras llevar un tratamiento de fertilidad y poder cumplir el sueño de la cantante cubana de convertirse en madre.