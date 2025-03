Este domingo, la cuarta invitada de ’El valor de la verdad‘, Melissa Klug, fue una de las entrevistas más esperadas por los televidentes, debido a las revelaciones en torno a su vida personal y sus vínculos con reconocidos futbolistas. De hecho, la ‘Blanca de Chucuito’ se pronunció sobre el supuesto amorío clandestino entre Christian Cueva y Marisol. De esta manera, ha causado gran conmoción en el mundo de la farándula peruana, generando dudas sobre la auténtica relación que hubo entre la cantante y el futbolista. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO MELISSA KLUG SOBRE EL SUPUESTO VÍNCULO ENTRE CHRISTIAN CUEVA Y MARISOL?

En una edición más de ‘El valor de la verdad’, Melissa Klug se sentó en el temible sillón rojo para contar un poco más sobre su vida privada y aclarar ciertos rumores que la aquejan desde hace meses. Entre ellas, se refirió al supuesto romance clandestino entre Christian Cueva y Marisol, asegurando que el futbolista tenía cierta admiración hacia la ‘Faraona’.

Melissa Klug se pronunció sobre el supuesto amorío clandestino entre Christian Cueva y Marisol en 'El valor de la verdad'.

“Yo sabía. Me contó que la admiraba mucho y bueno ya es público todo sus chats, todas sus conversaciones (...) Sí se hacían videollamadas (...) Se llamaban, se citaban, se veían, se escribían (...) Yo no puedo hablar cosas. Si me contó todo, pero te cuento todo fuera de cámaras porque es muy fuerte”, dijo la empresaria en Panamericana TV sin brindar más detalles al respecto.

¿POR QUÉ MELISSA KLUG REVELÓ QUE JESÚS BARCO NO ES EL AMOR DE SU VIDA?

En la pregunta 19 de “El valor de la verdad”, el presentador Beto Ortiz preguntó: “¿Es Jesús Barco el amor de tu vida?”. A lo que la popular ‘Blanca de Chucuito’ tardó en responder un conciso “no”. Según Beto Ortiz, Melissa Klug había cambiado su respuesta con respecto a lo que había dicho en el polígrafo, por lo que formuló nuevamente la pregunta y Melissa Klug respondió con un firme “no”.

“Los amores de mi vida son mis hijos… Él es el amor en mi vida en estos momentos, en esta vida donde estamos construyendo una familia hermosa. Siempre decimos: ‘Tú eres el amor de mi alma’. La vida se acaba y el alma continúa”, dijo la Klug.

En otro momento de la entrevista, Melissa Klug también aseguró que el padre de su última hija es un “amor bonito”, pero al ser interrogada sobre sus planes a futuro dijo: “trato de vivir el presente con proyecciones a futuro, pero no lo sabemos”. Eso sí, aseguró que si tienen planes de matrimonio.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ MELISSA KLUG EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

