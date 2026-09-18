El esperado retorno de ‘Combate’ a la televisión peruana ha vuelto a despertar la nostalgia de miles de seguidores que recuerdan a las figuras que marcaron las primeras temporadas del reality. Tras casi ocho años fuera de la pantalla, la posibilidad de que algunos de sus antiguos participantes regresen al programa generó numerosas especulaciones en redes sociales, especialmente alrededor de los rostros más recordados de la competencia. Entre ellos apareció el nombre de Diana Sánchez, quien durante años destacó por su participación y desempeño en el espacio de ATV. Sin embargo, la expresentadora de ‘Yo soy’ ya se pronunció sobre esta posibilidad y explicó las razones que la mantienen alejada de una nueva etapa como competidora. A continuación, te contamos qué respondió Diana Sánchez, cuáles fueron sus motivos y qué se sabe hasta ahora sobre el regreso de ‘Combate’.

¿DIANA SÁNCHEZ VOLVERÁ A ‘COMBATE’ COMO PARTICIPANTE?

Diana Sánchez fue consultada directamente por Magaly Medina sobre la posibilidad de regresar al reality y su respuesta no dejó espacio para interpretaciones. Durante una conversación en el podcast de la conductora, la comunicadora descartó volver a competir debido a las consecuencias físicas que arrastra desde aquella etapa de su vida, pese a la expectativa que generó su posible retorno entre los seguidores del programa.

“No porque ya está la artritis, las frotaciones. Estamos viejos, Magaly”, manifestó Sánchez, haciendo referencia a las molestias que experimenta actualmente y que influyen en su decisión de no retomar las competencias. De esta manera, dejó claro que no contempla ponerse nuevamente a prueba en los circuitos que caracterizaron al programa, especialmente por el desgaste que implicaría afrontar otra temporada.

¿CUÁNTAS VECES SE LESIONÓ DIANA SÁNCHEZ DURANTE EL REALITY?

La exchica reality recordó el intenso ritmo que afrontaba cuando formaba parte de ‘Combate’. Según explicó, su ingreso al programa ocurrió cuando tenía apenas 22 años, una etapa en la que su condición física le permitía enfrentar con mayor facilidad las exigencias de las competencias.

Al recordar aquellos años, Sánchez reveló la cantidad de problemas físicos que llegó a experimentar mientras participaba en los desafíos del espacio televisivo. “Yo tenía 22 años cuando hice ‘Combate’. De todas maneras, el cuerpo es distinto. Ahí, en ‘Combate’, me lesioné como 40 veces”, contó.

Las pruebas incluían circuitos, obstáculos y distintos desafíos que demandaban fuerza, velocidad, resistencia y coordinación, por lo que la experiencia podía resultar físicamente exigente para los competidores.

¿QUIÉNES PODRÍAN FORMAR PARTE DE LA NUEVA TEMPORADA DE ‘COMBATE’?

Aunque el retorno de ‘Combate’ ya generó expectativa, la producción todavía no ha presentado oficialmente a todos los integrantes de la nueva generación. El proceso de selección incluye un casting abierto al público y también ha despertado interés entre creadores de contenido e influencers.

Entre los nombres que han trascendido aparecen Agus Padilla, MacBridde y Gia Meier, hija del cantante Christian Meier. No obstante, ninguno ha sido confirmado oficialmente como competidor. Por ahora, la producción tampoco ha comunicado la fecha definitiva de estreno ni la lista completa del elenco que protagonizará esta nueva etapa del recordado reality de ATV, según informa Infobae.

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