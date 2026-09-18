¿Diana Sánchez regresa a Combate? Esta fue su contundente respuesta | Foto: @dianasanchezpalomino04
¿Diana Sánchez regresa a Combate? Esta fue su contundente respuesta | Foto: @dianasanchezpalomino04
Por José Templo

El esperado retorno de ‘Combate’ a la televisión peruana ha vuelto a despertar la nostalgia de miles de seguidores que recuerdan a las figuras que marcaron las primeras temporadas del reality. Tras casi ocho años fuera de la pantalla, la posibilidad de que algunos de sus antiguos participantes regresen al programa generó numerosas especulaciones en redes sociales, especialmente alrededor de los rostros más recordados de la competencia. Entre ellos apareció el nombre de Diana Sánchez, quien durante años destacó por su participación y desempeño en el espacio de ATV. Sin embargo, la expresentadora de ‘Yo soy’ ya se pronunció sobre esta posibilidad y explicó las razones que la mantienen alejada de una nueva etapa como competidora. A continuación, te contamos qué respondió Diana Sánchez, cuáles fueron sus motivos y qué se sabe hasta ahora sobre el regreso de ‘Combate’.

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