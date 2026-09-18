Diana Sánchez descartó regresar a “Combate” como participante luego de que el esperado retorno del reality de competencia volviera a generar expectativa entre sus seguidores. La exconductora de “Yo soy” fue consultada sobre la posibilidad de integrarse como ‘combatiente’ y dejó claro que no está dispuesta a asumir ese reto en la actualidad.

La respuesta de Sánchez se produjo durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina. Ante la pregunta sobre si volvería a participar en la nueva etapa de “Combate”, la ex chica reality descartó su regreso. “No, porque ya está la artritis, las frotaciones. Estamos viejos, Magaly”, expresó.

Uno de los principales motivos de su decisión está relacionado con las lesiones que acumuló durante sus años como competidora. “Yo tenía 22 años cuando hice ‘Combate’. De todas maneras, el cuerpo es distinto. Ahí, en ‘Combate’, me lesioné como 40 veces”, afirmó durante la entrevista con la conductora de televisión.

Diana Sánchez contó en una entrevista con Magaly Medina que descarta regresar a la nueva temporada de “Combate” como participante. (Foto: Captura de video / Magaly Medina Podcast)

Asimismo, explicó que las competencias de aquella época implicaban un importante desgaste físico. Las pruebas combinaban velocidad, fuerza, resistencia y diferentes obstáculos, por lo que los participantes debían someterse constantemente a esfuerzos físicos. En ese contexto, Sánchez señaló que las consecuencias de aquella etapa son una de las razones por las que actualmente prefiere no volver a competir.

La posibilidad de que Diana Sánchez regresara a “Combate” había cobrado fuerza después de que su imagen apareciera vinculada al proceso de preparación del nuevo programa.

Por su parte, la productora Marisol Crousillat compartió imágenes en las que aparecían antiguos integrantes del reality, entre ellos Diana Sánchez, Mario Irivarren, Israel Dreyfus, Yenko del Río y Zumba. Sin embargo, la presencia de estas figuras en el casting no significaba que serán parte del nuevo elenco.

Diana Sánchez retorna a Combate como capitana del Equipo Verde, en reemplazo de Miguel Arce. (Foto: Captura de ATV)

El retorno de “Combate” contempla una nueva generación de concursantes. La producción abrió un proceso de casting dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años interesados en formar parte del renovado formato que aún no tiene fecha de estreno.