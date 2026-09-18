Diana Sánchez contó en una entrevista con Magaly Medina que descarta regresar a la nueva temporada de “Combate” como participante. (Foto: Captura de video / Magaly Medina Podcast)
Diana Sánchez contó en una entrevista con Magaly Medina que descarta regresar a la nueva temporada de “Combate” como participante. (Foto: Captura de video / Magaly Medina Podcast)
Por Redacción EC

Diana Sánchez descartó regresar a “Combate” como participante luego de que el esperado retorno del reality de competencia volviera a generar expectativa entre sus seguidores. La exconductora de “Yo soy” fue consultada sobre la posibilidad de integrarse como ‘combatiente’ y dejó claro que no está dispuesta a asumir ese reto en la actualidad.

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