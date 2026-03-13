El nombre de Mario Hart ha vuelto a sacudir las plataformas digitales tras las inesperadas revelaciones de su expareja, Alejandra Baigorria. La empresaria sugirió que, durante los años de gloria del programa ‘Combate’, el piloto habría mantenido un romance secreto con Diana Sánchez, una de las figuras más emblemáticas del reality. Estas declaraciones no tardaron en viralizarse, desatando una ola de teorías sobre lo que realmente ocurría detrás de cámaras del reality de competencia. Ante el revuelo generado, el exconductor de televisión decidió romper su silencio para poner fin a las especulaciones que ponían en duda su pasado sentimental. A través del portal ‘Instarándula’, Hart enfrentó las cámaras con una postura firme y aclaró cuál es la verdadera naturaleza de su vínculo con la popular ‘Chata’ Sánchez, dejando en claro su posición frente a lo dicho por Baigorria. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE MARIO HART ANTE LAS ESPECULACIONES SOBRE UN AMORÍO CON DIANA SÁNCHEZ?

Para disipar cualquier duda sembrada por Alejandra Baigorria, el piloto conversó con el periodista Samuel Suárez del portal Instarándula y fue enfático al señalar que entre él y Diana Sánchez nunca existió un noviazgo, sino una amistad sólida nacida en los sets de ATV. Hart manifestó que ella es de las contadas personas con las que entabló una conexión real dentro de los reality shows.

Pese a que admitió que no mantienen una comunicación frecuente en la actualidad, el piloto subrayó el aprecio que le guarda: “Es una gran amiga y es el único vínculo que tengo con ella y que espero mantener, porque es una persona que quiero mucho, respeto”.

Asimismo, aprovechó para desearle éxito en sus proyectos personales. “Es de las pocas amigas que hice en el reality y que espero que le siga yendo bien”, manifestó, dejando claro que el respeto prima sobre cualquier rumor del pasado, según recoge La República.

¿QUÉ DIJO MARIO HART SOBRE LA SUPUESTA CRISIS EN SU RELACIÓN CON KORINA RIVADENEIRA?

El entorno familiar de Mario Hart también ha estado bajo la lupa de programas como ‘Amor y Fuego’, debido a la evidente reducción de contenido compartido junto a su pareja Korina Rivadeneira.

El empresario explicó que esta ausencia de fotos familiares es una estrategia deliberada para proteger su intimidad, aunque reconoció que su unión no está exenta de dificultades. “Los matrimonios están llenos de crisis. No todo es felicidad. Sería lindo, pero te mentiría si te digo que hay matrimonios felices todo el tiempo”, confesó el deportista. Hart insistió en que los baches en la convivencia son normales al formar un hogar y que prefieren manejar sus asuntos internos lejos de las cámaras.

Sobre el distanciamiento digital, fue tajante al decir: “Es un tema privado, creo que tenemos todo el derecho de mantenerlo en privado”, añadiendo que los rumores surgen cuando el público deja de ver su día a día en internet, pero que actualmente se encuentran en una etapa de tranquilidad.

Korina Rivadeneira y Mario Hart. | Foto: Instagram (@rivadeneirak)

¿CÓMO HA SIDO LA HISTORIA DE AMOR ENTRE HART Y RIVADENEIRA?

La pareja, que hoy enfrenta cuestionamientos, inició su historia en 2013 como amigos, pero no fue hasta 2017 cuando oficializaron su amor en ‘Esto es Guerra’. Su compromiso fue tan repentino que se casaron por la vía civil en Huaral solo dos meses después de confirmar su noviazgo, un evento que Hart describió en su momento diciendo que se encontraba “enamorado y mantenía una relación sentimental con la modelo”. No obstante, aquel matrimonio civil fue invalidado por la justicia en 2021 debido a fallos administrativos, y aunque formaron una familia con dos hijos, el nuevo enlace legal nunca se concretó, según recoge Infobae.

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