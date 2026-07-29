Mario Hart volvió a llamar la atención al revelar detalles de la nueva etapa que atraviesa luego de su separación de Korina Rivadeneira. Durante una reciente entrevista en la que mostró la vivienda donde reside actualmente, una de sus respuestas generó sorpresa y desató todo tipo de reacciones, ya que dejó entrever por unos segundos que compartía su hogar con una mujer. Sin embargo, el piloto no tardó en aclarar la situación y explicar quién es realmente la persona que vive con él. Además, aprovechó la conversación para hablar sobre cómo enfrenta su rutina lejos de sus hijos, qué es lo que más extraña desde que comenzó esta nueva etapa y cómo ha logrado adaptarse a los cambios que trajo consigo su nueva realidad familiar tras poner fin a su relación con la modelo venezolana.

¿CON QUIÉN COMPARTE MARIO HART SU NUEVA CASA?

Durante un recorrido por su vivienda junto a Shirley Arica, quien visitó su hogar por motivo de su pódcast, Mario Hart fue consultado sobre quién vive con él, además de sus perros. El exchico reality respondió: “Con una chica”, provocando la inmediata sorpresa de la conductora, quien reaccionó entre risas: “¿Ya tan rápido?”, creyendo que el piloto ya compartía su vida con una nueva pareja.

Ante la confusión, Hart explicó que hablaba de “La Lore”, la trabajadora del hogar que lo ayuda con la limpieza y la cocina. “Es una señora que limpia, cocina, que me engríe, me cuida… es mi nana”, afirmó, descartando cualquier vínculo sentimental.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA VIVIENDO EN SU NUEVO HOGAR?

Shirley Arica también le preguntó cuánto tiempo llevaba instalado en su nueva casa. En un inicio respondió: “Tres meses casi”, aunque la conductora bromeó diciendo: “Cuenta bien porque después van a salir mal los cálculos”.

Tras revisar las fechas, Mario Hart corrigió: “No, no, me mudé en marzo, estamos en julio... es casi cuatro meses”. Durante la entrevista también quedaron en evidencia los amplios espacios de la vivienda, incluida la piscina y el área destinada para sus mascotas, según informa La República.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS EXTRAÑA MARIO HART DESDE SU SEPARACIÓN?

El piloto confesó que lo más difícil de esta nueva etapa ha sido dejar de compartir su rutina diaria con sus hijos. Según explicó, extraña especialmente los momentos que pasaba con ellos al comenzar y terminar cada día.

“(Lo más duro es) acostumbrarme a no ver a mis hijos, sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos”, expresó.

¿CÓMO DEFINE MARIO HART SU FORMA DE DEMOSTRAR CARIÑO?

En otro momento de la entrevista, Shirley Arica le preguntó si se considera una persona afectuosa. Mario Hart respondió que sí, aunque aclaró que esa faceta la demuestra principalmente con sus hijos y no tanto en sus relaciones de pareja.

“Con mis hijos, muchísimo. Con parejas, no. A mis hijos yo me los como a besos todo el tiempo. ¿Soy muy demostrativo? Sí, con ellos sí, me encanta”, afirmó, dejando claro que ellos siguen ocupando el lugar más importante en su vida.

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