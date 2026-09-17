Sergio Baigorria, el hermano de Alejandra Baigorria, calificó a Mario Hart de “vividor” en redes sociales, tras difundirse en redes unas declaraciones del piloto sobre la independencia económica y la distribución de los gastos del hogar en el matrimonio.

El conflicto surgió tras la difusión de una entrevista en la que el exchico reality destacó la autonomía financiera de su exesposa, Korina Rivadeneira, declaraciones que generaron críticas de creadores de contenido por su postura.

Ante el debate generado, el hermano mayor de Alejandra Baigorria intervino en la sección de comentarios de una publicación sobre el tema y escribió: “Ese siempre fue un vividor. Lo sé de primera mano”, acompañado de un emoji de risa.

La declaración hizo referencia a la etapa entre 2011 y 2014, período en el cual el piloto sostuvo un romance mediático con la empresaria peruana.

Pese a las especulaciones, el autor del mensaje no ofreció detalles sobre los motivos de sus palabras. Hasta la fecha, ni Mario Hart ni Alejandra Baigorria se han pronunciado sobre el comentario emitido.

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