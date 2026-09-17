La declaración hizo referencia a la etapa entre 2011 y 2014, período en el cual el piloto sostuvo un romance mediático con la empresaria peruana | Foto: Facebook / Composición EC
La declaración hizo referencia a la etapa entre 2011 y 2014, período en el cual el piloto sostuvo un romance mediático con la empresaria peruana | Foto: Facebook / Composición EC
Por Redacción EC

Sergio Baigorria, el hermano de Alejandra Baigorria, calificó a Mario Hart de “vividor” en redes sociales, tras difundirse en redes unas declaraciones del piloto sobre la independencia económica y la distribución de los gastos del hogar en el matrimonio.

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