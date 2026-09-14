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Resumen

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Luren Márquez tenía apenas un año cuando su padre le puso una corona sobre la cabeza. No era de diamantes ni tenía más valor que el sentimental. Era una corona de niña, de esas que con los años terminan guardadas entre fotografías, juguetes y recuerdos familiares. Su madre todavía la conserva en un baúl.

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Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, da detalles de los cambios que tendrá este año el concurso, confirma que le ha propuesto a Alessia Rovegno tentar la corona. Asegura también que Janick Maceta es la reina que le ha llenado de mayor orgullo. Reflexiona, además sobre el Cheslie Kryst, Miss USA 2019, que se suicidó y habla del problema de bullying que sufren muchas de las candidatas.
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