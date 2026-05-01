Por Sonia del Águila

Luren Márquez lleva en el nombre una historia de fe. Su madre se lo puso por el Señor de Luren, a quien se encomendó en los días más difíciles de su embarazo, cuando los médicos le advirtieron que su hija quizá no nacería con vida. Hoy, aquella niña que llegó al mundo hace 27 años, desafiando todos los pronósticos, es Miss Perú Universo.

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Entrevista