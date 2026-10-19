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Resumen

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Aunque la paciencia no es su mayor virtud, Francisco ha aprendido a adaptarse a los cambios sin abandonar sus proyectos.
Aunque la paciencia no es su mayor virtud, Francisco ha aprendido a adaptarse a los cambios sin abandonar sus proyectos.
/ Joel Alonzo
Por Samanta Alva Vargas

A los cinco años, Francisco Choy comenzó a convivir con una enfermedad que cambiaría progresivamente su cuerpo. Los médicos advirtieron a sus padres que probablemente no viviría más allá de los 18 años. Hoy tiene 38 y muchas historias por contar. La primera es la suya, pero está convencido de que existen otras tantas que merecen ser escuchadas.

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