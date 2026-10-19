El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Ruby Palomino.
El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Ruby Palomino.
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Ver películas o series.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
No imaginar lo peor.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Hablo un montón.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Cuando algo me incomoda, se nota en mi cara.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
El sufrimiento de mi familia.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Trabajar con mi ex.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La deslealtad.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
¡Qué loco!
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Vivir de la música.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Cuando la verdad no tiene empatía, se vuelve crueldad. Ahí prefiero callar.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Siempre que puedo reírme con mi familia.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi disco “Chabuca Rock”.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Una casaca de mi papá.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La sinceridad.
― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?
Con Chabuca Granda y Flor Pucarina.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Sin dolor.
― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?
Volvería a ser yo.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Curar con las manos.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Brian Weiss.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Los que hacen daño con intención e injusticia.
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