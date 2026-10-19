El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Ruby Palomino.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ver películas o series.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

No imaginar lo peor.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Hablo un montón.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Cuando algo me incomoda, se nota en mi cara.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

El sufrimiento de mi familia.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Trabajar con mi ex.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La deslealtad.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

¡Qué loco!

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de la música.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando la verdad no tiene empatía, se vuelve crueldad. Ahí prefiero callar.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Siempre que puedo reírme con mi familia.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi disco “Chabuca Rock”.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Una casaca de mi papá.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La sinceridad.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con Chabuca Granda y Flor Pucarina.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Sin dolor.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Volvería a ser yo.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Curar con las manos.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Brian Weiss.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Los que hacen daño con intención e injusticia.