Ruby Palomino, una de las voces más versátiles de la música peruana, llega por primera vez al Teatro Segura para presentar dos espectáculos completamente distintos, el 16 y 17 de octubre, en una celebración de sus dos grandes universos musicales: la fusión y el folklore. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.com.

“Estas dos noches representan mucho de lo que soy. Puedo cantar rock, fusionar, experimentar y jugar con distintos géneros, pero también necesito volver a mis raíces, porque el folklore es parte de mi historia y de quien soy como artista. Por eso serán dos espectáculos completamente distintos, pero con la misma esencia: dos noches únicas, dos espectáculos distintos, una sola voz”, señala Ruby Palomino.

Fusión – 16 de octubre

Ruby Palomino llevará al escenario su universo de rock, cumbia, salsa, vals y fusión, además de presentar parte de “Chabuca Rock”, su reciente álbum inspirado en la obra de Chabuca Granda. La acompañarán Ernesto Pimentel, Bartola, Willy Rivera, Susan Ochoa y Alex Rojas, vocalista de Frágil, en una noche concebida para cruzar estilos, sonoridades y distintas maneras de entender la música peruana.

Folklore – 17 de octubre

La segunda noche estará dedicada a las raíces andinas de Ruby Palomino y a las diversas expresiones de la música tradicional del Perú. Compartirá escenario con Flor de la Oroya, Angélica Gómez, Mao Cuyubamba, Gustavo Ratto, Gloria Ramos, Joel Palomino y La Selecta Yauyos de Marlon Rodríguez, con un repertorio que recorrerá muliza, tunantada, huayno, Santiago y huaylarsh.

Ganadora de La Voz Perú en 2014 y El Artista del Año en 2021, Ruby Palomino ha construido una trayectoria marcada por la exploración musical y la conexión con sus raíces.

En 2024 representó al Perú en la competencia folklórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y este 2026 presentó “Chabuca Rock”, álbum de once canciones que reinterpreta la obra de Chabuca Granda desde el rock y la fusión.

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