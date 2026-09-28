Ruby Palomino se prepara para ofrecer dos grandes conciertos en octubre en el mítico Teatro Segura | Foto: Difusión
Ruby Palomino se prepara para ofrecer dos grandes conciertos en octubre en el mítico Teatro Segura | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Ruby Palomino, una de las voces más versátiles de la música peruana, llega por primera vez al Teatro Segura para presentar dos espectáculos completamente distintos, el 16 y 17 de octubre, en una celebración de sus dos grandes universos musicales: la fusión y el folklore. Las entradas ya están a la venta en Joinnus.com.