¡Injusticia! Es lo que Ruby Palomino exclamó tras asegurar el Festival de Viña del Mar de Chile le robó el premio a Lita Pezo, quien participó en la Competencia Internacional del evento, siendo superada por el mexicano Eddy Valenzuela y el español Enrique Ramil.

De ese modo, la cantante se unió a los reclamos hechos por fanáticos chilenos y peruanos ante la derrota de Pezo, a quien consideraban la candidata más votada de las galas musicales, pero que solo obtuvo el austero puntaje de 2.7 frente a sus contendores que lograron 6.3 (México) y 5.2 (España).

“[...] Lo de Lita asombra, porque el jurado le puso un súper puntaje, el público igual y ahorita, en la final bajo es como ‘No lo sé, Rick’”, dijo la cantante mediante una entrevista con el diario Trome. En ese sentido, Ruby también aseguró que le habrían robado el premio en la categoría de Música Folclórica.

Por ello, Ruby complementó: “A mí también me la robaron, pero sí es distinto cuando desde el principio tienes el puntaje del jurado y del público altísimo, es raro y más cuando ves que todo está listo para que la recibas (la gaviota) por eso es que nuestro pueblo se ha levantado”.

A su vez, Palomino no dudó en aclarar que no vio llorando a Lita por la derrota en Viña del Mar, por lo que destacó su carácter resiliente y capacidad para gestionar sus emociones negativas.

“Ella salió tranquila del escenario, no sé si abajo, en el camerino, lo hizo. Lita tiene un temple fuerte, lo he dicho nosotras somos artistas de competición, yo a su edad, si me pasaba esto me hubiera muerto”, sentenció.





La respuesta de Lita Pezo ante su bajo puntaje en Viña del Mar 2024





Lita Pezo también se pronunció por el resultado de su competición, por lo que aseguró que le pareció extraña la forma en que fue calificada, pero evitó pedir explicaciones.

“Cuando dieron el resultado, todos esperaban que reaccione de manera diferente, me decían que despierte. Coincidimos con mi equipo en que la puntuación fue rara”, dijo la artista en exclusiva para El Comercio.

Luego agregó: “Ellos querían hacer la consulta para saber qué había pasado. Les dije que no, que quede ahí nomás. No podría decir, si merecía más puntaje o no. Para qué”.

Pezo participó en el Festival de Viña del Mar con su canción “Luchadora” y con el acompañamiento de la cantante Eva Ayllón como orientadora y coach escénico.

Lita compitió en la categoría de artistas internacionales, los ganadores de ese grupo fueron Eddy Valenzuela, de México en la selección de Mejor Canción llevándose una gaviota y 28 000 dólares, mientras que Enrique Ramel obtuvo el reconocimiento con Mejor Intérprete con su interpretación de “La última vez”.