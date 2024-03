Mientras se anunciaba a los ganadores de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar, un “frío intenso” recorría el cuerpo de Lita Pezo. La representante peruana, favorita para ganar el certamen, quedaba en tercer lugar. “Estaba temblando, nerviosa, emocionada”, narra la artista. Tras ese momento gélido abandonó el escenario tranquila y agradecida porque pese a no haber levantado una gaviota de plata, cumplió su principal objetivo: dejar en alto al Perú, a su natal Iquitos, y a esa niña llena de inseguridades y cuestionamientos que alguna vez fue.

“Siempre he tenido claro que nada está dicho hasta el último momento. Todo pasa por algo. Estoy segura que Dios tiene preparado mejores cosas para mí, para nosotros”, comenta la intérprete de “Luchadora”.

En la gala final del certamen chileno de música, Eddy Valenzuela, de México, se impuso con un promedio de 6,3, con la canción “El Maestro”. Se llevó la gaviota de plata, los 28 mil dólares, y la posibilidad de cantar este viernes 1 de marzo en el cierre del festival. Lita Pezo consiguió 5,3 puntos y se ubicó en el segundo lugar. Mientras que el español Enrique Ramil obtuvo el premio a Mejor Intérprete con la canción “La última vez”.

“Felicito a mis compañeros, a Eddy, que es un gran luchador, que le vaya muy bien en todo sentido. Yo estoy muy agradecida con el público chileno porque me brindaron su amor, cariño, amabilidad, y no solo a mí, sino a todos los participantes. Cuando dieron el resultado, todos esperaban que reaccione de manera diferente, me decían que despierte. Coincidimos con mi equipo en que la puntuación fue rara. Ellos querían hacer la consulta para saber qué había pasado. Les dije que no, que quede ahí nomás. No podría decir, si merecía más puntaje o no. Para qué”, señala Pezo.

La joven iquiteña, ganadora de las versiones peruanas de “Yo Soy Kids” (2014) y de la última edición de “La Voz Perú”, aclara que al no ser la primera vez que afronta un resultado adverso en una competencia, lo recibe con mayor serenidad y optimismo.

“A mis 24 años he vivido cosas súper grandes que me han hecho más fuerte, madura y consciente de que todo pasa por algo. Crecí y aprendí demasiado como persona y artista, a valorar, a ser mucho más humilde y responsable de lo bueno o malo que puede pasar. Seguiré luchando, esforzándome, mejorando porque el camino es bastante largo. En mi vida hay un antes y un después de este concurso”, destaca tras agradecer el apoyo incondicional que recibió de la cantante criolla Eva Ayllón, de Daniela Darcourt y de Ruby Palomino.

“El respaldo de la maestra Eva fue increíble. Cuando bajé del escenario, me estaba esperando desencajada. Le dije que se tranquilizara porque por algo pasan las cosas. Ella iba a calmarme y terminé calmándola yo (ríe). También agradezco las palabras tan bonitas de Daniela, quien llegó lejos gracias a mucho trabajo y esfuerzo. Es una luchadora”, enfatiza. “Y Rubí hizo un trabajo impecable en el concurso. Este resultado no nos define. Nos define lo que vamos a hacer después, cómo nos levantamos y qué hacemos para seguir en esta industria musical tan difícil”, remarca.

¿Qué se viene artísticamente para Lita? “Mi sueño es completar mi disco con temas inéditos y hacer un concierto grande y poder cantar mi música, mostrar mi mensaje al mundo, que todos somos luchadores en algún ámbito de nuestra vida”, subraya.