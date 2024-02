La cantante peruana, Lita Pezo, cautivó a todo el público chileno que asistió al día 2 del Festival de Viña del Mar con la canción “Luchadora”. Lita recibió todos los aplausos de toda la Quinta Vergara. Aquí te traemos un resumen de lo que fue su participación.

Así fue la participación de Lita Pezo

Lita Pezo no solo se presentó en Viña del Mar 2024, sino que irrumpió en el escenario con la fuerza de un huracán, arrasando con todo a su paso. Su interpretación de “Luchadora” no fue una simple canción, sino una explosión de talento, pasión y entrega que electrizó al público y lo dejó sin aliento. La artista peruana no solo cantó, sino que se convirtió en la encarnación de la lucha, la fuerza y la esperanza, transmitiendo un mensaje que resonó en cada corazón presente.

Desde el primer momento, Lita Pezo se apoderó del escenario con su arrolladora presencia. Su voz poderosa y vibrante llenó cada rincón de la Quinta Vergara, envolviendo al público en una ola de emociones que no se disipó hasta el final de su actuación. Su energía contagiosa era palpable, y su baile enérgico y lleno de pasión completaba una performance impecable que hipnotizó a todos los presentes.

Las letras de “Luchadora” cobraron vida en la voz de Lita Pezo, quien con cada verso transmitía la fuerza y la determinación de una mujer que no se rinde ante las adversidades. Su interpretación no solo fue un canto a la lucha personal, sino también un homenaje a todas las mujeres que batallan día a día por alcanzar sus sueños.

Presentación completa de Lita Pezo con el tema Luchadora en #Vina2024.



Lita Pezo obtuvo 6.1 en promedio, 5.9 en voto virtual.



¡Vota por Lita Pezo el miércoles desde la aplicación Claro Viña 2024! pic.twitter.com/Q87L4n0faU — BUXTREP (@buxtrep) February 27, 2024

El público no pudo resistirse a la fuerza arrolladora de Lita Pezo. Se puso de pie, coreó su nombre y la ovacionó con fervor al finalizar su presentación. La ovación no solo fue un reconocimiento a su talento, sino también a su entrega y pasión, que conmovieron hasta las lágrimas a muchos de los asistentes.

Las notas del jurado, que se tradujeron en un contundente 6,1, solo confirmaron lo que ya era evidente: Lita Pezo dejó una huella imborrable en Viña del Mar. Su debut no fue solo una presentación, sino una experiencia que se grabó a fuego en la memoria de quienes la presenciaron. Lita Pezo llegó a Viña del Mar como una artista talentosa, que explayó al máximo su presentación buscando la gaviota que la haga ser leyenda.

