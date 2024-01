Lita Pezo nació en Iquitos. Ruby Palomino en Huancayo. Ambas mostraron su interés por el canto desde temprana edad. La primera alcanzó popularidad imitando a la cantante española Isabel Pantoja en la versión peruana de “Yo soy”. La segunda a la estadounidense Pink. En ediciones diferentes, las dos ganaron “La Voz Perú”. Y este 2024, representarán al Perú en el LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en el Anfiteatro de la Quinta Vergara.

Mientras que Pezo Cauper fue seleccionada para competir en la competencia folclórica con el tema “Luchadora”, Palomino Ramos hará lo propio en la competencia internacional con “Canción para un planeta triste”.

“Casi no llego a tiempo para enviar mi canción. Por suerte ampliaron el plazo una semana más, y pude mandarla con mucha fe. Era el momento. El año pasado también postulé, pero no quedé. Fue elegida Milena Warthon. Independientemente al resultado, me siento ganadora por el solo hecho de poder representar a mi país y a mi Iquitos querido”, comenta Lita.

“Lloré de felicidad cuando me enteré que mi canción había sido elegida. Es una gran responsabilidad que asumo con mucha gratitud, pues no hay nada más hermoso que vestir los colores de tu país. Me preparé para esto. Estoy lista. Era el momento. Si esta oportunidad hubiese llegado hace 8 o 9 años, estoy segura que no me sentiría tan motivada como lo estoy ahora”, asegura Ruby.

Potentes creaciones

“Luchadora” es una balada pop que destaca en su enérgica lírica el empoderamiento femenino. La letra y la música son del compositor español José Abraham. Está inspirada en duros pasajes de la vida de Lita Pezo.

“Esta canción es un regalo porque habla de mi vida y, al mismo tiempo, rindo homenaje a todas las personas que luchan día a día por alcanzar sus sueños a pesar de los obstáculos y la adversidad. Es una canción que está basada en mi vida, en mi experiencia, en los momentos difíciles y también en los de gran satisfacción”, comenta la cantante.

“Canción para un planeta triste” es una composición del poeta Francisco García Silva, complementada con la música de Jesús El Viejo Rodríguez. “Desde hace tiempo venía fastidiando a El Viejo para hacer este tema. Le decía que si quería volver a ganar en Viña del Mar tenía que aceptar (risas). Es una canción hermosa, con un mensaje profundo sobre el medio ambiente. Siempre trato de no politizar mi música, pero sí de globalizar el mensaje”, sostiene Ruby.

A inicios de diciembre, tanto Lita como Ruby recibieron la confirmación de que habían sido seleccionadas para representar al Perú en Viña del Mar. Según relatan, se negaron a contestar el teléfono al inicio porque temían ser víctimas de un caso de extorsión, ya que la llamada provenía del extranjero.

“No iba a contestar, pero ante tanta insistencia, recibí la llamada. Cuando me dijeron que eran de Viña y que había quedado para la competencia, me emocioné mucho. Era algo que venía pidiendo, manifestando. Era un sueño hecho realidad. Estaba solita en mi departamento porque mi mamá vive en provincia. Lloré porque nada ha sido fácil para mí. Esto lo conseguí con esfuerzo. Después le escribí a mi familia. No podía creer lo que me estaba pasando. Fue muy emocionante”, comenta Palomino.

Por su lado, Lita, recuerda que estaba durmiendo cuando recibió la noticia. “Con tantos peligros, no suelo contestar números desconocidos, pero esta vez me animé a hacerlo, y cuando me dijeron que iba a representar al Perú en Viña, se me fue el sueño. Salté de alegría porque permitirá que mi mensaje llegue a mucha gente. Todos somos luchadores de nuestra propia historia”.

El Festival de Viña 2024 llegará entre el el domingo 25 de febrero y el viernes 1 de marzo. En esta edición el público tendrá protagonismo, pues podrá participar a través de sus votos.

“Dejaré absolutamente todo en el escenario. Quiero que mi niña interior y mi Rubí del futuro, de viejita, se vean en esa presentación y digan: ‘Nos hemos sacado la michi’. Representaré a mi familia, a mis fans y a todos esos jóvenes que quieren entrar a la música y que piensan que es difícil. Luciré un vestuario que tendrá que ver con cosas peruanas totalmente, hecho con tela reciclada porque quiero tener congruencia con el mensaje de mi canción y con lo que hago”, subraya.

“De alguna manera Iquitos estará presente en la Quinta Vergara. Llevaré algo distintivo en mi ropa. No sé si gane. Lo que sí sé es que me verán entregarlo todo. Dejaré lo mejor de mí en ese escenario”, sentencia.