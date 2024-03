Pese a obtener el puntaje más alto del jurado virtual, la cantante Lita Pezo no pudo llevarse la Gaviota de plata en el Festival de la Canción de Viña del Mar 2024. Tras conocer el resultado de la competencia, la joven intérprete iquiteña recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven cantante peruana publicó un video en el que agradeció al público por su respaldo durante sus tres presentaciones en el escenario de la Quinta Vergara. Además, prometió que seguirá trabajando por sus sueños.

“Amigos lindos, quiero agradecer de todo corazón, el cariño y respaldo que me han brindado hasta el último momento, de verdad muchísimas gracias”, empezó diciendo Lita Pezo, quien apareció acompañada de la artista Eva Ayllón.

“Esto es un concurso, todo puede pasar, es algo que desde muy chiquita estoy acostumbrada, pero eso no nos define un no, una puerta cerrada. Un concurso no ganado no nos define. Voy a seguir luchando por mis sueños, por mí, por la familia y por toda la gente que ha confiado en mí desde un inicio”, agregó la joven intérprete.

Como se sabe, Lita Pezo llegó a la final de la Competencia Internacional de Viña del Mar 2024 como una de las favoritas, pues en sus dos primeras presentaciones obtuvo un puntaje superior a los 6 puntos. Sin embargo, en la final solo alcanzó un promedio de 2,7, quedando en tercer lugar.

Mientras Lita Pezo quedó en tercer lugar, el segundo puesto fue para Enrique Ramil de España, quien se llevó la Gaviota de plata por mejor interpretación con su canción “La última vez”, mientras que el primer puesto de la competencia se lo llevó Eddy Valenzuela de México.

Con más de 10 años de experiencia en el escenario televisivo y conciertos en vivo, Lita Pezo visitó el set de 'Arriba mi Gente' y nos comentó acerca de su participación en Festival Internacional de la Canción de 'Viña del Mar 2024' desarrollada en Chile. La cantante peruana nos representará con su tema 'Luchadora' y espera llevarse varios galardones. (Fuente: Latina TV)