Casi año y medio después y con una novena temporada al aire, el éxito sigue sonriéndole al show gastronómico que si bien no tiene la frescura de sus inicios, sigue siendo la alternativa de los que aún ven programas por señal abierta.

Emitiéndose sin pausas desde entonces, con famosos muy queridos y otros no tanto en sus filas a lo largo de estos meses, el fuerte trajín que hay detrás del programa no ha disminuido y eso lo comprobamos, con cámara en mano, durante uno de sus días de grabación.

La "tiendita" de "El gran chef: Famosos", un ícono del reality gastronómico de Latina. / Gabriela Delgado

“¡Estaaaaamoos listoos!”

9:00 a.m. Una vez en el canal, nos explican que hoy es un programa especial pues los alumnos del tercio superior y los expulsados se enfrentarán en un duelo de cocina. Los participantes están en camerino pero no podemos acceder a él, pero sí a un lugar especial donde Peláez asiste sin falta todas las mañanas. Se trata de la cabina de sonido donde el conductor del programa calienta su voz todas las mañanas con la profesora de canto Mariana Polarollo.

“Yo creo que registrar esto te puede servir. Es algo que tengo que hacer para cuidar mi voz”, nos adelanta Peláez antes de volver a concentrarse en su voz. Minutos después, nos explica el proceso por el que ha atravesado en este casi año y medio frente al programa.

“Cuando empezamos a grabar ‘El Gran Chef’ nos dimos cuenta que mi voz sufría mucho debido a la intensidad de las grabaciones. En el camino junto con el equipo hemos ido encontrando mecanismos para hacer que mi voz sufra lo menos posible, como el implementar un sistema de parlantes dentro del set de grabación para que yo no tenga que gritar todo el tiempo y me puedan escuchar todos los participantes, trabajar periódiccamente con un foniatra para establecer algunos ejercicios vocales que me permitan ejercitar mis cuerdas vocales para que puedan soportar la carga de las grabaciones y calentar diariamente con Mariana Polarollo que es profesora de canto experta y trabajó muchos años en La Voz para hacer ejercicios de calentamiento y entrar con la voz lista para conducir el programa.”, nos explica.

José Peláez, en pleno calentamiento de sus cuerdas vocales, antes de entrar a grabar "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Un mensaje por Whatsapp alerta a Peláez de que no hay tiempo para más, así que es momento de salir rumbo al estudio. Mientras caminamos, vamos conversando. Ahí nos cuenta sobre la intensidad de las grabaciones y cómo han sabido sobrellevar este ritmo de trabajo.

“Algo que me gusta de la producción de El gran chef es que siempre estamos probando cosas nuevas en todos los niveles; ese espíritu también se ha trasladado al diseño de los horarios de grabación. Hubo una época que grabábamos de lunes a sábado para emitir de lunes a sábado y nos dimos cuenta en el camino que no era lo mejor para todos porque acabábamos cansadísimos porque solo descansábamos de la intensidad propia del programa un día a la semana y nos dimos cuenta un día que nos tocó grabar dos episodios el mismo día, que podíamos encontrar un mejor escenario así ya que en general terminamos todos menos cansados. Hoy en día nosotros solemos grabar 6 episodios en 5 días y hay un día donde grabamos 2 episodios”, afirma.

“Indudablemente es un programa que tiene cierta intensidad pero dentro de todo nos hemos dado cuenta que este sistema es el mejor y todos somos muy felices haciendo el programa porque nos encanta el resultado final”, nos dice segundos antes de entrar al set de grabación.

Pélaez, a punto de entrar al set de grabación de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Ya en el estudio, nos vamos encontrando con rostros conocidos como Javier Masías, Nelly Rossinelli y Wendy Menendez saludándose entre sí, firmando un autógrafo o simplemente preguntando lo que viene en el programa de hoy. Mientras eso sucede, “el juez más malo del show de cocina” nos contagia su característica simpatía.

Javier Masías y Wendy Menendez durante el backstage de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

9:45 a.m. Inicialmente el programa comenzaría a grabarse a las 10:00 a.m. pero hay algunos cambios de último momento, así que todo comenzará a las 10:30 a.m., advierten. Durante esa previa, miembros del equipo de producción terminan de colocar el micrófono al jurado, coordinan la temática del día y el nombre de “¡Sebas!”(el productor del programa) se oye con más fuerza. Nelly lo llama, Peláez también, pero es el conductor el primero que al verlo llegar al estudio se lo roba por unos minutos para que este le explique cómo es la mecánica del juego que se presentará en el quinto día del vacacional.

Aclarado este tema, no queda tiempo para más preguntas y con todos en sus puestos solo se espera la indicación final que de el Go! al programa de hoy.

Miembros del equipo de producción terminan de alistar a Nelly Rossinell y Giacomo Bocchio, durante el backstage de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Sebastian Martins y José Peláez conversan sobre el programa del día, durante el backstage de "El gran chef: Famosos" / Gabriela Delgado

10:40 a.m. Es el quinto día de vacacional, o como otros lo conocen, el quinto día de un repechaje del que resultarán tres ganadores que volverán a la competencia principal. Adolfo Aguilar, Carlos Palma y Leslie Shaw lideran la lista pero Wendy Menendez les pisa los talones.

Wendy Menendez, lista para dar todo de sí, durante el backstage de "El gran chef: Famosos" / Gabriela Delgado

Adolfo Aguilar busca la pose perfecta para descansar su espalda durante el backstage de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Carlos Palma imitando a Javier Masías, durante el backstage de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Acondicionado como un gran ring de box, el estudio de “El gran chef: Famosos” es testigo del ingreso de los alumnos del tercio superior, quienes hacen su mayor esfuerzo por mostrar su lado más rudo y aguerrido. ¡Así se hace Phillip!

El tercio superior haciendo su entrada triunfal en el quinto día de vacacional de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

12:20 a.m. Las risas y la chacota no faltan pero es momento de arrancar a cocinar así que todos corren hacia un extremo del estudio para que un juego defina quien competirá contra quien y en qué orden. Y cómo no puede ser de otra manera, Masías se suma al juego y sale bien parado. Unos metros más allá, Nelly y Giacomo no pueden contener las risas.

Javier Masías en su salsa, al ser levantado en hombros por los participantes de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Javier Masías, dando su cuota de humor en el quinto día de vacacional de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Nelly Rossinelli no aguanta la risa luego de ver las ocurrencias de Masías y compañía, durante el backstage de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

1:00 p.m Con las duplas definidas para el combate, el jurado anuncia el primer plato; se trata de un Cebiche de Pollo que Gachi, Christian, Vanessa, Matilde, Wendy y Carlos van sacando adelante. Sin embargo, nadie borra los nervios, la ansiedad y hasta el temor de sus rostros.

Carlos Palma, meditando frente a su cebiche de pollo en el quinto día de vacacional de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Matilde León, probando si su arroz está cocido o no, en el quinto día de vacacional de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

“La presión y yo somos uno mismo”

Una de las más aplicadas de esta Academia es Vanessa Terkes. La actriz nos cuenta que desde que la llamaron para ser parte del programa, su objetivo siempre fue ganar, a pesar de no saber cocinar comida peruana. “Hay un dicho que me acompaña desde pequeña: ‘Piensa en grande y tus hechos crecerán, piensa en pequeño y quedarás atrás, piensa que puedes y podrás’, todo está en el estado mental y siempre que voy a estudiar algo o me propongo algo pienso que lo voy a lograr. Más allá de que suceda o no, en mi mente está el intentar hacerlo”.

Sobre lo demandante que puedan ser las grabaciones, Vanessa se torna tranquila “toda mi vida he vivido bajo presión, en diferentes momentos de mi vida, la presión y yo somos uno mismo. Sin embargo, si algo cambiaría, sería estar un poco más relajada para tener un poco más de orden mental porque creo que los nervios del momento de pronto me atolondran y no me permite jugar como quisiera. Al principio no llegaba con los tiempos y poco a poco lo voy logrando”.

Vanessa Terkes, sacando adelante un cebiche de pollo, en el quinto día de vacacional de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

La tablita de Matilde

Algo que nos llama la atención de este primer grupo es una pequeña tablita que tiene Matilde León en su estación. Hector Lizárraga, productor gastronómico del programa, nos explica que eso le sirve a la alumna para anotar datos básicos como los son los ingredientes que conforman un aderezo, entre otros.

Y justo fue con Héctor con quien conversamos sobre su función en el programa, luego de verlo dándole indicaciones a Matilde y más adelante a Leslie.

Matilde León y el productor gastronómico del programa Hector Lizarraga coordinando el plato del día. / Gabriela Delgado

“Yo soy el productor gastronómico del programa y junto con el área de contenido proponemos los platos. Yo, por ejemplo, me encargo de redactar las recetas. Y de vez en cuando, fuera de cámaras, hay pequeñas instrucciones que hay que darles a los participantes para reforzar un poco lo que el jurado les ha dicho”, nos dice mientras termina de indicarle a Matilde que no olvide hacer el aderezo antes de meter el pollo a la olla.

Christian Thorsen parece celebrar cómo saca adelante su cebiche de pollo. / Gabriela Delgado

“La idea es también ver que ellos no se lastimen, no les suceda nada grave y tratar de evitar todo el peligro posible para que puedan cocinar tranquilos”, agrega.

Nelly Rossinelli y el resto del jurado prueban uno de los cebiches de pollo de los alumnos de la Academia. / Gabriela Delgado

Terminado este primer plato, el jurado prueba y califica, dejando todo listo para el ingreso del segundo grupo. Pero antes, así como sucede en grandes competencias internacionales al estilo Super Bowl, un show de medio tiempo pone la pausa musical en el programa. Se trata de Bacilos, la banda estadounidense que hizo una parada por el programa antes de su presentación en el Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña de este año. Minutos antes de cantar, el vocalista Jorge Villamizar y Giacomo se saludan y es cuando el colombiano se declara fan del chef peruano. “Mi hijo siempre ve tu programa de Youtube”, le dice, mientras que el respetado jurado le devuelve el cumplido invitándolo a cocinar en un futuro cercano.

Giacomo Bocchio y Jorge Villamizar, la voz de Bacilos, durante la presentación de la banda en "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

2:40 p.m. Terminado el show de Bacilos, El segundo grupo toma el relevo pero antes de dirigirse a sus estaciones, Jely posa para la cámara mientras Leslie parece pensar en algo que no supimos descifrar en ese momento.

Parte de los alumnos de "El gran chef: Famosos", en un momento de pausa de la grabación del programa. / Gabriela Delgado

El segundo plato ha sido anunciado. Se trata de una Puca Picante y como suele pasar casi siempre en el programa, al parecer casi nadie tiene idea de cómo se hace nada. A pesar de todo, siempre hay tiempo para el buen humor y quien más que Leslie, la relajada del grupo, para demostrarlo.

Leslie Shaw, durante una pausa en las grabaciones de "El gran chef: Famosos" / Gabriela Delgado

3:00 p.m. Con el segundo grupo ya inmerso en su cocina, Giacomo, Nelly y Javier se toman su tiempo y pasan por cada estación para saber cómo van esos platos. Y es durante una pequeña pausa en su trabajo, que aprovechamos en conversar brevemente con el chef tacneño de varios temas, entre ellos, las novedades de esta novena temporada, el ritmo de las grabaciones y hasta de un pequeño tip gastronómico.

“Normalmente la grabación del programa no demora tanto. Hoy ha sido una excepción”, nos dice Giacomo mientras nos ofrece una botella de agua. “Sí, es intenso pero lo es más el día de un chef en su cocina, yo ya estoy acostumbrado porque soy un obrero”, agrega.

Momento en que Giacomo Bocchio y el resto del jurado revisan el avance de los platos en "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Interrumpidos por un miembro de la producción que le comenta que uno de los alumnos ha tenido un pequeño mareo, Giacomo le aconseja darle un poco de agua pero antes remojar en ella una ramita de romero. “Si quieres un energizante natural, remoja por 10 minutos una ramita de romero en una botella de agua, lo puedes dejar toda la noche si quieres”, nos explica.

Sobre esta nueva temporada, Giacomo destaca que le gusta el formato académico que esta tiene, a diferencia de las anteriores entregas le permite. “En otras temporadas nos decían que era una competencia, no una escuela y porque parte de lo interesante del programa es ver también cómo fallan. Ahora el método de enseñanza es mejor bajo este formato y genuinamente nos permite enseñar y ver cómo un proceso formativo tiene resultados”.

La libreta de Christian Thorsen, luego de finalizar su participación en el quinto día de vacacional de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

3:30 p.m. Así como con los seis primeros participantes, este segundo grupo intenta sacar adelante este plato que según el jurado no es nada complicado. A diferencia de lo que vemos por televisión, un programa editado con música, reacciones y más, vivir la cocina de El gran chef: famosos desde adentro es muy diferente. Hay mucho silencio, aunque no lo parezca.

Unos concentradísimos Phillip Chu Joy, Jely Reátegui y Diana Sánchez, sacando adelante un Puca Picante. / Gabriela Delgado

Phillip Chu Joy dominando la cocina de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

“Quedan 30 minutos, señores”, grita Pélaez mientras todos aceleran el paso. Jely prueba lo que está haciendo y se muestra dudosa. “Estará bien o mal?”, parece preguntarse, sin embargo, todo indica que cuenta con tiempo para emplatar con tranquilidad. Y es durante unos minutos de pausa en los que intenta estirar un poco el cuerpo, que aprovechamos en hablar con ella.

Jely Reátegui probando qué tal está quedando su Puca Picante en el quinto día de vacacional de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

“Emocionante y retador”

“Me encanta aprender”, nos dice Jely mientras aprovecha el tiempo en limpiar un poco su estación. “Para mi vida y para mi carrera, todo esto me sirve y me trae mucho conocimiento nuevo que me emociona aplicar después en mi casa. ¡Es bien emocionante y retador!”, agrega.

Dudosa en un inicio de aceptar un reto como es participar en “El gran chef: famosos”, la actriz nos revela que actualmente está gozando de esta experiencia. ¿Sientes que puedes ganar la olla? le preguntamos, “A veces siento que sí la hago, a veces pienso que es imposible, a veces pienso que la cabeza me gana, a veces pienso que lo estoy haciendo lindo, paso por todos los momentos en todas las preparaciones ¡jajaja!”.

Jely Reátegui durante el backstage de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Como diría Pélaez, esto se termina en 5, 4, 3, 2, 1... y es momento de poner manos atrás. El jurado mira con una sonrisa el resultado pero falta probar y ver cómo está esa Puca Picante. Por lo pronto el arroz quemado de Leslie nos dice que probablemente este no sea su mejor día.

El jurado de "El gran chef: Famosos", contemplando lo que hacen los alumnos de esta novena temporada. / Gabriela Delgado

Así quedó el plato de arroz de Leslie Shaw. La alumna comenzó bien el vacacional pero terminó siendo una de las que no pasaron la prueba de volver al programa. / Gabriela Delgado

4:20 p.m. Mientras algunos se lamentan otros festejan el éxito de su plato. Adolfo, Israel, Jely entre los mejores del grupo y la tabla de posiciones se pone súper expectante.

Una Puca Picante preparada por Adolfo Aguilar en el quinto día de vacacional de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Diana Sánchez e Israel Dreyfus se abrazan luego del éxito del plato del alumno en el quinto día de vacacional de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

El jurado se retira y los alumnos cierran sus libretas a la espera de nuevos resultados. “Señores, todos afuera que cerramos el estudio”, advierte un miembro del equipo de producción.

La libreta de cocina de Diana Sánchez, una de las alumnas más aplicadas de "El gran chef: famosos". / Gabriela Delgado

El micrófono de Peláez, una vez finalizado el quinto programa de "El gran chef: Famosos". / Gabriela Delgado

Ya casi nos vamos pero tenemos unos segundos más para hablar con Peláez sobre el futuro del programa y si es que acaso este va a tomarse un pronto descanso. “Creo que si el programa tiene auspiciadores, nosotros nos seguimos divirtiendo y el público lo sigue viendo no hay un motivo real por el que deberíamos parar. Me gusta mucho lo que hacemos, cómo lo hacemos y me gusta que estamos en constante aprendizaje, evolución y buscando jugar e implementar cosas nuevas en el formato. No cambiaría nada. Me siento muy feliz trabajando con el equipo de Rayo en la Botella, Latina y mis compañeros. Somos una linda familia”.

Las puertas del estudio de "El gran chef: Famosos", una vez finalizado el programa del día. / Gabriela Delgado

ADEMÁS -Sobre el futuro de "El gran chef: Famosos", Alexandra Olaechea, productora general de entretenimiento de Latina, nos dijo que este se vislumbra prolongado por lo que desde ya se están planeando otras opciones para las siguientes temporadas. "Quién sabe, no dejamos de pensar que en algún momento se pueda hacer una próxima temporada afuera, quizás en alguna provincia una final, entonces hay muchas oportunidades para el programa, creo".

DATO -"El gran chef: Famosos" se emite de lunes a viernes a las 7:45 P.M. y los sábados a las 9:00 P.M. por Latina.