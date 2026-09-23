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Cecilia Bracamonte se prepara para despedirse de los grandes escenarios con el concierto “Gracias por tanto”, programado para el 8 de noviembre en el Gran Teatro Nacional.
Cecilia Bracamonte se prepara para despedirse de los grandes escenarios con el concierto “Gracias por tanto”, programado para el 8 de noviembre en el Gran Teatro Nacional.
/ Rochi León
Por Ángel Navarro Quevedo

Cuando deje los grandes conciertos —idea que no estipula el retiro total— Cecilia Bracamonte piensa en el dibujo con carboncillo, la pintura, las caminatas por antiguos barrios de Lima y todo aquello que la fama musical puso en segundo plano. Sin darse cuenta pasaron 60 años dedicados al escenario, camino que hoy la lleva poner su vida personal en primer plano, no sin antes dar un último gran espectáculo el 8 de noviembre en el Gran Teatro Nacional.

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