Edith Barr García, conocida como la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’, falleció a los 90 años, según confirmó su hija Mily Salvany. Tras enterarse de su partida, Cecilia Bracamonte compartió un emotivo mensaje en las que recordó la estrecha amistad que mantuvo con la cantante, así como la influencia que tuvo en su vida y trayectoria musical.

A través de sus redes sociales, Cecilia Bracamonte escribió unas palabras de despedida, donde resaltó su amistad con Edith Barr. “Inolvidable Edith, mi corazón está triste por tu partida. Comadre, amiga, compañera y mi única referente, he tenido la dicha de que hayamos sido todas estas cosas en la vida”, se lee en su publicación que acompaña una fotografía de ambas.

La cantante también resaltó la influencia que Edith Barr tuvo en su propia carrera y formación artística. “Gracias por tu talento, por tus enseñanzas y tu entrega por la música”, señaló, al reconocer en la artista una figura que marcó profundamente su camino.

Edith Barr, una referente de la música peruana

El mensaje también pone en valor el legado que Edith Barr dejó entre las nuevas generaciones de artistas. Su amiga aseguró que intentó seguir su ejemplo y que muchas de las enseñanzas recibidas de la cantante tuvieron un impacto importante en su trayectoria.

“He tratado de seguir tu ejemplo y creo que dio sus resultados, por eso te agradeceré siempre, por lo que sembraste en mí y por el ejemplo que me diste, sin querer queriendo. expresó en su despedida”, expreso Cecilia.

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Más allá de los escenarios y de su reconocimiento artístico, el mensaje pone énfasis en el vínculo personal que existió entre ambas. “Porque antes que todo y que nada, éramos amigas. Te recordaré por siempre”, finalizó su mensaje.

Edith Barr, “La Flor Morena de la Canción Criolla”, construyó una trayectoria de más de siete décadas dedicada a la música peruana. (Foto: Richard Hirano) / RICHARD HIRANO

El fallecimiento de Edith Barr deja así una profunda huella entre sus colegas, amigos y admiradores, quienes recuerdan su aporte a la música peruana y la influencia que ejerció durante su trayectoria.