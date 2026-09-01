Cecilia Bracamonte utilizó sus redes sociales para dedicar unas sentidas palabras de despedida a Edith Barr. (Foto: Instagram / @ceciliabracamonte_oficial)
Cecilia Bracamonte utilizó sus redes sociales para dedicar unas sentidas palabras de despedida a Edith Barr. (Foto: Instagram / @ceciliabracamonte_oficial)
Por Redacción EC

Edith Barr García, conocida como la ‘Flor Morena de la Canción Criolla’, falleció a los 90 años, según confirmó su hija Mily Salvany. Tras enterarse de su partida, Cecilia Bracamonte compartió un emotivo mensaje en las que recordó la estrecha amistad que mantuvo con la cantante, así como la influencia que tuvo en su vida y trayectoria musical.

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