La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 000222-2026-MC | Foto: Archivo GEC
La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 000222-2026-MC | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura otorgó la Medalla de Honor de la Cultura a la cantante peruana Eva Ayllón en reconocimiento a su “excepcional trayectoria artística y trascendental aporte a la cultura peruana” y contribución a la difusión de las expresiones musicales criollas y afroperuanas.

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