El Ministerio de Cultura otorgó la Medalla de Honor de la Cultura a la cantante peruana Eva Ayllón en reconocimiento a su “excepcional trayectoria artística y trascendental aporte a la cultura peruana” y contribución a la difusión de las expresiones musicales criollas y afroperuanas.
El Ministerio de Cultura otorgó la Medalla de Honor de la Cultura a la cantante peruana Eva Ayllón en reconocimiento a su “excepcional trayectoria artística y trascendental aporte a la cultura peruana” y contribución a la difusión de las expresiones musicales criollas y afroperuanas.
La distinción se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.° 000222-2026-MC, dnde se resalta que, tras más de cinco décadas de carrera, Ayllón se consolidó como una de las principales exponentes de la música peruana y un referente para nuevas generaciones de artistas y ciudadanos.
La Medalla de Honor de la Cultura constituye uno de los máximos reconocimientos oficiales que entrega el Estado a través del Ministerio de Cultura a ciudadanos e instituciones que aportan de forma significativa a la identidad nacional y a las expresiones artísticas del país.
Aunque la intérprete no se ha pronunciado directamente sobre la distinción, publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento. “Al final del día, solo soy yo y mi cansancio mezclado con gratitud y mil sueños por cumplir”, compartió.
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