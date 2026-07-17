El compositor y productor Jeffry Fischman presentó una nueva versión de “En esta habitación”, una de las canciones más representativas de su trayectoria musical. El lanzamiento forma parte de la tercera entrega de su serie audiovisual grabada en Fisch Studios y ya se encuentra disponible exclusivamente en su canal oficial de YouTube.

La canción fue publicada originalmente en el año 2000 como parte del álbum “Hembra”, considerado uno de los discos más emblemáticos del rock peruano. Con esta nueva interpretación, Fischman busca ofrecer una lectura renovada del tema desde su experiencia actual como músico, compositor y productor.

Este estreno llega luego de la buena recepción que tuvieron las nuevas versiones de “Invencible” y “Estoy tan gris”, las primeras entregas de este proyecto audiovisual. La iniciativa forma parte de una nueva etapa artística iniciada por Fischman tras el lanzamiento de su sencillo solista “Alejándome de ti”, con el que marcó el comienzo de una nueva faceta en su carrera.

Jeffry Fischman, exintegrante de Libido, relanza “Invencible” con una renovada versión en vivo. (Foto: Difusión)

“No quise volver a registrar estos temas para mirar hacia atrás, sino para entender quién soy hoy en día. Son canciones que han madurado conmigo y que, con los años, van cobrando un sentido diferente”, señaló el músico al explicar el concepto detrás de esta producción que busca reinterpretar composiciones que marcaron su vida artística.

Espontaneidad y nivel internacional desde Fisch Studios

La nueva versión de “En esta habitación” fue producida por el propio Jeffry Fischman. La mezcla estuvo a cargo de Fischman con José Carlos Ponce, mientras que la masterización fue realizada por Ted Jensen en Sterling Sound, estudio internacional que ha trabajado con destacados artistas de la industria musical.

El registro también sirve como presentación oficial de Fisch Studios, el nuevo espacio creativo del artista en Lima, concebido para la producción, grabación y desarrollo de proyectos musicales propios y de nuevos talentos.

El videoclip oficial de “En esta habitación” ya puede verse en el canal de YouTube de Jeffry Fischman. El artista adelantó que en los próximos meses continuará publicando nuevas producciones, incluyendo canciones inéditas que formarán parte de la siguiente etapa de su carrera como solista.