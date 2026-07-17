Jeffry Fischman presenta una nueva versión de “En esta habitación”, clásico del rock peruano. (Foto: Difusión)
Jeffry Fischman presenta una nueva versión de “En esta habitación”, clásico del rock peruano. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El compositor y productor Jeffry Fischman presentó una nueva versión de “En esta habitación”, una de las canciones más representativas de su trayectoria musical. El lanzamiento forma parte de la tercera entrega de su serie audiovisual grabada en Fisch Studios y ya se encuentra disponible exclusivamente en su canal oficial de YouTube.

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