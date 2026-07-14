Tras agotar las entradas para el concierto de Jesse & Joy en Lima, la productora del evento anunció la apertura de nuevas localidades para su esperado show del próximo 31 de octubre en Costa 21. La decisión responde a la alta demanda del público y el cariño hacia los artistas mexicanos.

Las nuevas zonas habilitadas serán Tribuna Numerada Izquierda, Tribuna Numerada Derecha y Tribuna General. Las entradas estarán disponibles en preventa para clientes Interbank los días 15 y 16 de julio desde las 10 a.m., con hasta un 15 % de descuento a través de Teleticket..

El anuncio llega después de que miles de seguidores inundaran las redes sociales solicitando una segunda oportunidad para asistir al concierto. Tras el sold out, numerosos fanáticos solicitaron una segunda fecha, un cambio a un recinto de mayor capacidad o la habilitación de nuevos espacios dentro de Costa 21, lo que llevó a la organización a ampliar el aforo.

Jesse & Joy llegan a Lima

La respuesta del público reafirma la estrecha relación que Jesse & Joy mantienen con sus seguidores peruanos. A lo largo de su carrera, el dúo ha convertido cada visita al país en un importante acontecimiento musical gracias a su vasta lista de canciones.

Con más de dos décadas de trayectoria, Jesse & Joy se han consolidado como una de las propuestas más representativas del pop latino. Su carrera incluye múltiples reconocimientos internacionales, millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

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El concierto tendrá los temas más populares del dúo, entre ellos, “¡Corre!”, “Espacio Sideral”, “Dueles”, “La de la Mala Suerte”, “Llegaste Tú” y “3 A.M.”. La presentación contará además con músicos en vivo, una producción de gran formato y un despliegue visual diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable a los asistentes.

La apertura de estas nuevas localidades representa una oportunidad única para quienes no lograron conseguir entradas durante la primera etapa de ventas. Todo indica que estos nuevos boletos también tendrán una alta demanda, por lo que la organización recomienda al público asegurar su ingreso durante la preventa Interbank, que se realizará los días 15 y 16 de julio desde las 10 a.m., con hasta 15% de descuento por Teleticket, antes de dar paso a la venta general.