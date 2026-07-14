Jesse & Joy abren nuevas localidades para su esperado concierto en Lima. (Foto: Instagram)
Jesse & Joy abren nuevas localidades para su esperado concierto en Lima. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Tras agotar las entradas para el concierto de Jesse & Joy en Lima, la productora del evento anunció la apertura de nuevas localidades para su esperado show del próximo 31 de octubre en Costa 21. La decisión responde a la alta demanda del público y el cariño hacia los artistas mexicanos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.