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Resumen

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Bono y U2 regresan con nueva música y un videoclip grabado en Ciudad de México. (Foto: Instagram / @u2)
Bono y U2 regresan con nueva música y un videoclip grabado en Ciudad de México. (Foto: Instagram / @u2)
Por Agencia EFE

La banda de rock irlandesa U2 lanzó este martes “Streets of Dreams”, un tema que cuenta con un estribillo en parte en español -“La calle, la calle del sueño”, cantan Bono y sus compañeros- y que es el primer avance del que será su primer álbum en nueve años, que se publicará a finales de año.

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