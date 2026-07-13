La banda de rock irlandesa U2 lanzó este martes “Streets of Dreams”, un tema que cuenta con un estribillo en parte en español -“La calle, la calle del sueño”, cantan Bono y sus compañeros- y que es el primer avance del que será su primer álbum en nueve años, que se publicará a finales de año.

El tema está acompañado por un vídeo que el grupo filmó el pasado mes de mayo en Ciudad de México coincidiendo con su presencia en la final de la Street Child World Cup 2026, celebrada en el Parque Ecológico Lago de Texcoco, informó Universal Music en un comunicado.

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La grabación del vídeo, realizada en las inmediaciones de la Plaza de Santo Domingo, reunió a cientos de seguidores a pesar del mal tiempo, resalta la nota, que recuerda que hubo una fuerte tormenta con lluvia y truenos, lo que provocó incluso la avería de uno de los generadores del rodaje.

Una familia de la zona abrió las puertas de su casa a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. para que pudieran continuar filmando desde el balcón de su apartamento.

El grupo tocó el tema sobre el techo de un autobús escolar intervenido con un graffiti por el artista mexicano Chavis Mármol. En la parte frontal del automóvil se leía la frase “La calle de los sueños”, la traducción al español del título de la canción.

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Un tema con un fuerte componente social, con frases como “La calle, calle del sueño/ Justice an obsession on the street of dreams” (La Justicia, una obsesión en la calle de los sueños).

La mítica banda irlandesa U2, con su líder Bono a la cabeza, la hizo ante fans que pasaban por el lugar, en México. (Foto: Instagram / @u2) / SYSTEM

Producida por Jacknife Lee, “Street of Dreams” recupera el sonido inconfundible de U2, un grupo que en septiembre cumplirá cincuenta años desde que se formó en Dublín cuando Larry colgó en el tablón de anuncios del colegio Mount Temple Comprehensive una nota escrita a mano que decía: “Batería busca músicos para formar una banda”.

“Street of Dreams” ya está disponible en descarga digital y en todas las plataformas de streaming.

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A mediados de febrero pasado, la banda publicó el EP “Days of Ash” (Días de ceniza), lanzado por sorpresa con seis temas sobre la actual situación política en el mundo, después de nueve años sin sacar música nueva.

En aquel momento, la banda definió este nuevo trabajo como una colección de canciones y un poema que son “una respuesta a la actualidad, inspirados en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad”.

Su último álbum de estudio fue “Songs of Experience”, lanzado el 1 de diciembre de 2017 e incluía canciones como “You’re the Best Thing About Me” o “Summer of Love”.