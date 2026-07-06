Los Cafres, una de las agrupaciones más influyentes del reggae en español, anunció su regreso a Perú para un concierto especial el próximo viernes 19 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María. La banda argentina se reencontrará con sus fanáticos peruanos en un espectáculo diseñado para repasar más de tres décadas de éxitos.

Fundada en Buenos Aires a finales de la década de los ochenta, la agrupación liderada por Guillermo Bonetto marcó un hito en la escena musical al ser de las primeras en componer y difundir reggae roots original en español.

La vigencia de Los Cafres se refleja en una amplia discografía que incluye títulos icónicos como “Frecuencia Cafre”, “Instinto”, “Quién da más”, “El paso gigante” y “Alas canciones”. Estos trabajos de estudio no solo definieron la identidad de la banda, sino se consolidó un estilo propio que fusiona reggae roots, rock y sonidos latinoamericanos.

La banda argentina regresará a Perú para celebrar con sus fans más de 35 años de trayectoria. (Foto: Difusión)

Actualmente, Los Cafres mantienen una intensa actividad internacional con presentaciones en distintos países de América y Europa, donde continúa convocando a miles de seguidores.

Durante el show en Lima, el público peruano podrá disfrutar de un recorrido en vivo por himnos emblemáticos como “Si el amor se cae”, “Tus ojos”, “Aire”, “Bastará”, “Casi Q’ me pierdo” y “La receta”. Estas canciones acumulan cientos de millones de reproducciones en las principales plataformas digitales y forman parte de la historia del reggae en español.

Con este concierto, Los Cafres busca celebrar más de 35 años de trayectoria ininterrumpida, combinando la nostalgia de sus grandes clásicos con las composiciones de su material de estudio más reciente.

El concierto de Los Cafres está programado para el próximo sábado 19 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María. La venta de entradas está disponible a través de la web de Teleticket.