Por Redacción EC

Los Cafres, una de las agrupaciones más influyentes del reggae en español, anunció su regreso a Perú para un concierto especial el próximo viernes 19 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María. La banda argentina se reencontrará con sus fanáticos peruanos en un espectáculo diseñado para repasar más de tres décadas de éxitos.

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