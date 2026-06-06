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Las entradas están disponibles en Ticketmaster | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

La banda argentina Pequeño Pez se presentará en Lima este 28 de julio en el Centro de Convenciones Maracaná con dos funciones programadas para las 2:00 p. m. y 5:30 p. m.

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