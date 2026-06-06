La banda argentina Pequeño Pez se presentará en Lima este 28 de julio en el Centro de Convenciones Maracaná con dos funciones programadas para las 2:00 p. m. y 5:30 p. m.

El grupo musical, liderado por Ceci Peredo e Iván Fonrouge, registra más de mil millones de reproducciones en plataformas digitales y busca contrarrestar el consumo masivo de pantallas reuniendo a las familias mediante espectáculos en vivo.

En declaraciones para la revista Billboard Argentina, los músicos defendieron el valor de su trabajo. “La música infantil no es un lenguaje menor, los chicos merecen la mejor calidad del mundo”, dijeron.

Asimismo, Peredo detalló que el repertorio no se limita a los niños, sino que está pensado para incluir a los adultos y generar un espacio compartido entre generaciones.

La artista también sostuvo que, más allá del entretenimiento, las canciones funcionan como herramientas educativas para el desarrollo emocional y la creatividad infantil.

Cabe mencionar que el grupo ha recibido la nominación a Mejor Álbum Infantil en los Premios Gardel por su disco 'Al Agua Pez’.

El show en Lima forma parte de su gira iberoamericana y combina música, teatro y danza. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

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