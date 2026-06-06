El cantautor peruano Gonzalo Calmet presentó una nueva versión del clásico latinoamericano “Solo se trata de vivir” junto a su autor original, el músico argentino Litto Nebbia, en una producción acústica grabada entre Lima y Buenos Aires.

La nueva entrega cuenta con el acompañamiento instrumental del guitarrista Ernesto Hermoza y la violinista María Elena Pacheco, bajo la masterización de Leo López en el Estudio Panda de Buenos Aires.

“Cuando descubrí esta canción, me vulneró tanto que muchas veces no podía terminar de cantarla. Por eso, tener hoy la posibilidad de haberla grabado junto al mismo Litto Nebbia es un honor que atesoraré para siempre”, dijo Calmet.

Por su parte, Nebbia se mostró satisfecho al ver cómo sus canciones son abrazadas por nuevas generaciones, afirmando que esta obra es una composición viajera que sigue encontrando nuevas maneras estilísticas de ser abordada.

Gonzalo Calmet y Litto Nebbia

La canción, escrita por Nebbia en 1979 en México y versionada antes por figuras como Mercedes Sosa y Fito Páez, se estrenó junto a un videoclip de corte íntimo y documental filmado por la realizadora Vanessa Rossi en el estudio Melopea y en el hogar del músico argentino.

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