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El material audiovisual fue registrado en el estudio Melopea y en la vivienda de Nebbia en Tigre | Foto: Difusión
El material audiovisual fue registrado en el estudio Melopea y en la vivienda de Nebbia en Tigre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor peruano Gonzalo Calmet presentó una nueva versión del clásico latinoamericano “Solo se trata de vivir” junto a su autor original, el músico argentino Litto Nebbia, en una producción acústica grabada entre Lima y Buenos Aires.

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