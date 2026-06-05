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Cypress Hill confirmó su regreso a Perú para presentar su nuevo disco en español. (Foto: Difusión)
Cypress Hill confirmó su regreso a Perú para presentar su nuevo disco en español. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Cypress Hill confirmó su regreso al Perú para ofrecer un esperado concierto en Lima. La agrupación estadounidense se presentará el próximo 13 de noviembre en el Coliseo Dibós como parte de su gira por Latinoamérica, en un espectáculo que reunirá sus mayores éxitos y parte del repertorio de su nuevo álbum en español, “Dios Bendiga”.

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