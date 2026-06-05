Cypress Hill confirmó su regreso al Perú para ofrecer un esperado concierto en Lima. La agrupación estadounidense se presentará el próximo 13 de noviembre en el Coliseo Dibós como parte de su gira por Latinoamérica, en un espectáculo que reunirá sus mayores éxitos y parte del repertorio de su nuevo álbum en español, “Dios Bendiga”.

Considerado uno de los grupos más influyentes de la historia del hip-hop llegará nuevamente al país con una propuesta que combina sus clásicos más reconocidos con nuevas composiciones.

Actualmente, la agrupación está integrada por los músicos B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Eric Bobo. Desde sus inicios, el grupo destacó por ser uno de los primeros exponentes del hip-hop con raíces latinas en alcanzar reconocimiento global. Gracias a su propuesta innovadora, ha vendido más de 20 millones de discos y ha dejado una huella importante en la evolución del rap de la Costa Oeste de Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, Cypress Hill ha lanzado canciones que inspiraron generaciones como “Insane in the Brain”, conocida también por su versión en español “Loco en el Coco”, además de temas como “How I Could Just Kill A Man”, “Tequila Sunrise” y “Hits from the Bong”, considerados clásicos dentro de su catálogo musical.

El concierto en Lima también servirá para presentar “Dios Bendiga”, un trabajo discográfico que marca el reencuentro de la banda con el idioma español. Según sus integrantes, el álbum representa una celebración de la identidad cultural latina y busca rendir homenaje a las raíces que han acompañado al grupo desde el inicio de su carrera.

Los músicos señalaron que este nuevo proyecto es más que una colección de canciones, pues transmite un mensaje de orgullo por la herencia cultural latina. En ese sentido, describieron el disco como una expresión artística que reafirma que sus raíces constituyen un legado vigente con proyección global.

Cypress Hill confirmó su regreso a Perú para presentar su nuevo disco en español. (Foto: Difusión)

La preventa de entradas para el concierto comenzará el próximo 9 de junio a través de Teleticket. Los fanáticos podrán acceder a un descuento especial del 15 % utilizando tarjetas Interbank.