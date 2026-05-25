El pasado domingo 24 de mayo, Santos Bravos ofreció un esperado concierto en el Duomo Costa 21 y vivió una noche especial al lado de sus fans peruanos. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando la boy band de HYBE Latin America sorprendió a todos al cantar la cumbia peruana “Cariñito”.

A través de las redes sociales se han viralizado algunos videos que muestran a los integrantes de Santos Bravos, sentados sobre sus sillas en el escenario, disfrutando de la intro del popular tema de cumbia, en la guitarra del artista peruano Alejandro Aramburú.

LEE MÁS: BTS envió a Santos Bravos una caja de regalos exclusivos y así fue su reacción

Mientras los integrantes de Santos Bravos se dejaban llevar por la pegajosa melodía de “Cariñito”, el público sacó sus celulares para registrar este importante hecho, sin dejar de corear en todo momento la canción.

Cabe recordar que el tema “Cariñito” ha sido bastante mencionado en los últimos días, ya que no solo fue interpretado en el concierto de Santos Bravos, sino que, días antes, Lucho Quequezana apareció en un bar de Miraflores enseñándole la canción a los músicos de Ed Sheeran.

Por otro lado, este concierto no solo fue el primer encuentro entre Santos Bravos y el público peruano, sino que también tuvo un significado especial por la presencia del artista peruano Alejandro Aramburú, quien forma parte de la boy band.

Al lado del artista peruano, Kenneth Lavíll (México), Drew Venegas (Estados Unidos/México), Kauê Penna (Brasil) y Gabi Bermúdez (Puerto Rico) llegaron a Lima el pasado 20 de mayo y fueron recibidos en medio de un gran público. Durante su estadía en el país, la agrupación realizó entrevistas y tuvo emotivos encuentros con sus fans.

Santos Bravos sorprendió al cantar “Cariñito” durante su concierto en Lima. (Foto: Instagram / @santos_bravos)

Tras su concierto en Lima, Perú, Santos Bravos viajará a Sao Paulo, Brasil, donde se presentará el 28 de mayo de 2026 en el recinto Cine Joia como parte de su tour internacional “Sesión Dual”.