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Santos Bravos sorprendió al cantar “Cariñito” durante su concierto en Lima. (Foto: Instagram / @santos_bravos)
Santos Bravos sorprendió al cantar “Cariñito” durante su concierto en Lima. (Foto: Instagram / @santos_bravos)
Por Redacción EC

El pasado domingo 24 de mayo, Santos Bravos ofreció un esperado concierto en el Duomo Costa 21 y vivió una noche especial al lado de sus fans peruanos. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando la boy band de HYBE Latin America sorprendió a todos al cantar la cumbia peruana “Cariñito”.

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