Su carisma y seguridad en el escenario lo convirtieron en uno de los favoritos del reality de Santos Bravos y, tras esa etapa, el argentino Iannis Biblos suma a esas cualidades su apuesta por canciones con mensaje para hacerse de un nombre propio en la industria musical.
Su carisma y seguridad en el escenario lo convirtieron en uno de los favoritos del reality de Santos Bravos y, tras esa etapa, el argentino Iannis Biblos suma a esas cualidades su apuesta por canciones con mensaje para hacerse de un nombre propio en la industria musical.
MIRA: Miguel Aguirre: “Mi mayor logro es ser artista desde hace más de 30 años”
En ese viaje de descubrise como artista, el cantante de 22 años llegó al Perú para participar de un encuentro con sus fans y cantar las primeras canciones con nombre propio con las que espera iniciar una carrera de largo aliento. Así nos lo cuenta en esta entrevista.
— ¿Cómo nace el tema “Quién puedo ser”?
Al inicio, no iba a ser una canción con un mensaje tan profundo, pero apenas escuché el instrumental, me surgió la frase que abre la canción: “Esta historia está a punto de comenzar” y allí me di cuenta que podía poner mi alma y todo lo que sentía en la letra. Y es una canción que busca inspirar y motivar a la gente, mirar todo lo triste con otros ojos. Es la primera canción que lanzo después del proyecto Santos Bravos y es muy especial para mí.
— ¿Dónde la escribiste?
En mi casa, unos dos o tres meses después del programa. Después de ese proyecto, me tomó un tiempo descifrar y pensar qué tipo de artista quería ser, pero me dije: tengo que seguir con mi línea, hacer lo que me gusta y con lo que la gente ya me identifica: canciones con un mensaje. “Quién puedo ser” salió de forma muy natural y rápida. Cuando la terminé, estaba muy emocionado.
— ¿Cómo vas en esa búsqueda de tu identidad artística?
Antes del programa creía que tenía una identidad ya definida como artista, pero la verdad es que me he dado cuenta que eso siempre va cambiando, porque como personas pasamos por muchas etapas y nunca dejamos de cambiar y probar. Sé que hay una esencia en mí que siempre será la misma, porque me gusta ser yo, creo que lo mejor que podemos hacer es ser nosotros mismos, pero en lo que respecta a la música, esta va cambiando. Hoy voy descubriendo facetas en mí que no conocía.
— En una parte de la letra de este tema dices: “Solo yo sé cuánto tiempo lo intenté”. ¿Cómo ha sido ese viaje de intentarlo antes de que las cámaras se detuvieran en ti?
Esa frase resume el hecho de que uno como artista sabe lo que vivió: lo lindo y lo malo, y traté de mostrar esa parte más vulnerable. Yo de chico, como muchos, pasé por momentos de dudas, de miedos, por suerte me pasó poco, pero uno dentro de su corazón sabe que tiene lo necesario, que tiene un amor por lo que uno hace y ama, una pasión…
— Pero antes de la música, tuviste otra pasión: el fútbol.
Fue muy fuerte hacer el cambio, porque el fútbol era algo que me gustaba mucho, con mucha fuerza y por mucho tiempo, y en un momento me dije: me gusta mucho cantar, creo que voy a dejar de entrenar. Fue una decisión difícil, pero cuando algo tiene que pasar, pasa. Y hubo un momento en particular que me hizo cambiar de rumbo. Me acordé que mi mamá, quien falleció, me decía siempre: tienes muy bonita voz, ¿por qué no llevas clases de canto? Y yo le decía que no, que yo cantaba por hobbie. Pero lo que me pasó fue un momento como de película, estaba en el living de mi casa, en la mesa, y me llegó ese recuerdo y me dije: tiene razón, por qué no lo intento, no pierdo nada. Escuché mi corazón, fui a una clase, me sentí cómodo, me enamoré y así fue.
— Tienes dos hermanas, ¿también cantan?
Les gusta la música, pero no es que canten. Lucía tiene una voz muy linda y Victoria… pues digamos que ella le pone corazón (Risas). Pero ellas son una inspiración muy grande para mí, mi papá también. Él es todo un personaje y tiene una linda voz, pero no le gusta reconocerlo. Justo antes de venir acá le pedí que me cante un poquito, le puse una canción y se puso a cantarme.
— Cuentas que te contactaron a través de redes sociales para audicionar para Santos Bravos luego de ver un video tuyo, ¿qué video fue?
Puedes creer que no tengo ni idea cuál fue el video, pero le doy gracias a él y al destino que hizo que llegaran a ese video y que les haya gustado. Y como enseñanza destaco que nunca sabes qué puede cambiarte la vida, por más insignificante que parezca en el momento, hay cosas que te pueden llevar a algo grande. Entonces, si alguien está leyendo esto y quiere subir contenido, no tengas miedo a postear, a subir ese video que probablemente no te gustó tanto, pero que sabes que tiene algo. Nunca sabes quién lo puede ver, así que pierde la vergüenza y hazlo. Esto es un poco como un salto de fe y todo es progresivo, empiezas con un video, luego otro y así vas sumando poco a poco una comunidad. Y si te gusta, por qué no hacerlo, siempre hay que hacer lo que nos gusta, lo que te hace sentir cómodo.
— Cuéntame de Four The Lovers, ¿qué es exactamente?
Fue un reencuentro que hicimos con mis amigos Pablo (Carns) y Leo (Lotina). Hace tiempo no nos veíamos y, si bien cada uno tiene su proyecto solista, pensamos en juntarnos y hacer shows, sacar canciones. Creo que a ambos les espera un futuro brillante.
— ¿Es una posibilidad entonces que hagan más temas juntos, que hagan shows juntos?
Sí, siempre está la posibilidad. Nosotros estamos en contacto siempre y hay muy buena química y buena onda.
— ¿Iban a hacer un grupo los cinco participantes que no quedaron en Santos Bravos?
Estaría buenísimo, pero el proceso de armar una banda lleva tiempo, es durísimo, pero bueno quién sabe…
— ¿Qué recuerdas del día de la gran final de Santos Bravos en el Auditorio Nacional?
Esa última semana fue terrible, de emociones por todos lados. Yo me decía “tienes que disfrutar”. Lo último que quería era tener el recuerdo del nervio y la tensión, quería disfrutarlo porque era algo de una vez en la vida. Es más, en un momento, ese día del concierto, estábamos los 10 parados en el escenario, frente al telón y yo de pronto me salí de la fila y les dije a los chicos “no puedo creerlo”. Y me dijeron: “qué haces, vuelve a la línea”. Podíamos ver por el telón las luces y era muy emocionante. En esos minutos que estuvimos esperando que baje el telón, me pasó toda mi vida por la mente, me acordé de cuando arranqué, mi primera clase de canto, la primera vez que canté frente a gente… Y así fue, lo disfruté, entregué mi alma.
— ¿Qué aprendiste de esa etapa?
Me llevé muchísimas lecciones. La cantidad de cosas que aprendimos más allá del canto o el baile, porque aprendes a pensar en quién eres como artista, qué te gusta, qué mensaje quieres transmitir, pero también te moldea como persona. Aprendes muchísimo al pasar de estar solo como artista a compartir con tantos tipos tan talentosos, eso te da valores, ética de trabajo, te enseña a pensar en equipo.
— ¿En algún momento de tu vida te imaginaste la posibilidad de participar en un grupo?
Obvio que me encantaban One Direction y los Backstreet Boys, pero nunca había pensado estar en un grupo, porque no se había dado la oportunidad. Pero apenas llegó el llamado, para mí fue como un sí rotundo. Además, está buenísimo tener hermanos a tu lado en los cuales puedes confiar, en los cuales puedes como que acogerte.
— Cuando anuncias tu media tour, uno de los primeros comentarios en tus redes sociales fue de Alejandro Aramburú y de sus fans. Has recibido mucho cariño del Perú, ¿cómo se siente ese apoyo?
Me sorprende muchísimo tanto amor, y vengo recibiendo un amor de este increíble país desde que estaba en el proyecto de Santos Bravos, y así es hasta hoy, que ya pasaron casi 6 meses de que terminó.No sé qué está ocurriendo en el Perú con mi música, pero como persona me hace sentir muy afortunado y también con una responsabilidad de devolver todo ese cariño y qué mejor que hacerlo con lo que me sale mejor que es mi música. Ahorita yo estoy trabajando en mi próximo EP, que va a salir pronto, no sé cuándo todavía, pero ya estoy trabajando y puedo entregarles una parte de mí.
— ¿Por qué elegiste el Perú para iniciar tu Media Tour?
Por todo ese apoyo. Creo que es un 90% que las escuchas de mi música es de acá del Perú, hay como una conexión entre mi música y Perú, claramente hay match. Y siento que voy a venir muy seguido acá.
— ¿Alejandro te ha recomendado algo para hacer en el Perú? ¿Han podido conversar antes de tu visita?
Sí, por supuesto, siempre hablamos y estuve hablando con él antes de venir y fue el primero que me incentivó para venir acá y me dijo que estaba súper contento de que yo esté acá, me dijo: “Gordito, yo quería que la primera vez que vayas al Perú sea conmigo”. Yo le dije: “Tranquilo. Yo sé que él está a full”. Y, bueno, ya habrá chance de estar acá los dos.
— ¿Por qué conectaron tan bien Alejandro y tú?
Hay cosas que no se explican, que se dan de forma muy natural y genuina y así fue con Ale. Desde el cásting y el primer saludo, fue como “este pibe va a ser mi amigo”. Nos reíamos del acento de cada uno, bromeamos mucho. Ya me veía venir un futuro en el cual yo iba a tener muy buena relación con él y así fue, después del cásting hicimos videollamada, él desde Los Ángeles, yo desde Argentina, y nos preguntamos cómo te fue, qué pasará. Y había como ese sexto sentido de que íbamos a estar juntos. Y muy feliz de haberlo conocido.
— ¿Has compuesto en Lima algo para tu EP?
Estoy actualmente trabajando en este EP, justo la semana que viene entraré al estudio. Todavía no grabé las voces, pero digamos ya hay letra. La semana que viene voy a ir a grabar. Acá no estuve componiendo nada nuevo, pero sigo escuchando y trabajando antes de grabar.
— ¿Qué estilos musicales incluirás?
Estoy en la búsqueda, encontrándome en diferentes facetas, viendo qué Iannis hay más allá del pop. La próxima canción que viene es un pop con EDM, con una onda tipo 2012, creo que a la gente le gusta esa nostalgia y a mí también, todavía no está terminada pero ya la van a oír.
— ¿Vas a bailar?
Me encantaría, es algo que realmente pensé incorporar en mis shows, quizás no algo tan fuerte como en el programa, pero algunos movimientos o expresiones para enriquecer.
— ¿Pudiste escuchar ya el EP de Santos Bravos?
Claro, me gustó mucho. Me sorprendió porque tiene distintas facetas del sonido de ellos, siento que están en una búsqueda de su sonido y creo que van en un muy buen camino, las canciones están muy buenas, y hay de todo en el EP. “Fe” es una canción muy especial, muy sentida, y permite que sus voces brillen. Y luego está “MHM”, que a mí me encanta, es muy veraniega. No sé qué tiene esa canción pero me vuelve loco. Tiene una vibra y armonías que me transmiten buenas vibras. A mí la música me transmite a cosas que no pasaron, como al futuro, y eso me pasó con el EP de los chicos.
— ¿Tu favorita?
“MHM” me encanta, es mi favorita
— Finalmente, ¿de acá a 10 años cómo visualizas a Iannis?
Me gustaría hacer un Estadio Nacional acá en el Perú, llenar el River en Argentina es un gran sueño. Yo soy muy fan de Michael Jackson y en su documental se ve cómo para él fue muy importante el Madison Square Garden, entonces también es un objetivo. Así va a ser, vamos por eso. Yo creo en que lo que se manifiesta, sucede. //
- Circo Beat: arte, moda y buena cocina en nuestro recorrido de la semana
- De “The Bear” a “Nebraska”: Jeremy Allen White interpreta a un Bruce Springsteen al borde del colapso en la nueva película sobre su disco más íntimo
- El fin de una era musical: cómo MTV transformó la música peruana antes de su apagón final
- Boutique Moda Perú: el diseño y herencia se encuentran sobre la pasarela este 29 y 30 de octubre
- Un fin de semana en Azpitia: aventura, buena comida, aire limpio y mucho pisco a solo dos horas de Lima
